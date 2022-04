Die Dichterlesungen am Weilheimer Gymnasium mit Friedrich Ani

Von: Bianca Heigl

Ein wunderbarer Abend: Friedrich Ani gastierte im Rahmen der Dichterlesungen am Gymnasium Weilheim. © Heigl

Weilheim – Das war ein Abend, den man nicht vergisst: Zur ersten Dichterlesung nach der Corona-Pause seit 2019 kam der Krimiautor Friedrich Ani ans Gymnasium Weilheim und begeisterte seine jugendlichen und erwachsenen Zuhörer in der Aula. Der Autor selbst gab gleich zu Beginn seiner Freude Ausdruck, einmal wieder in einer Schule mit jungen Leuten über das Lesen zu reden.

Bekannt wurde Friedrich Ani durch seinen Zyklus von Kriminalromanen um Tabor Süden; darüber hinaus schrieb Ani eine Reihe von Jugendbüchern und Lyrikbänden und weitere Krimis. Auch Tabor Süden ist mittlerweile wieder „im Einsatz“, jetzt als Vermisstensucher in einer Detektei. Dem Publikum vorgestellt wurde der Autor von Piroschka Pongratz, die am Gymnasium Deutsch unterrichtet. Sie lobte seine sehr genauen Personenbeschreibungen und die Tatsache, das Anis Geschichten etwas „mit dem Leser machen“.



Ani las vor dem aufmerksamen Publikum aus seinem Krimi „Letzte Ehre“ eine Passage über ein Verhör der Oberkommissarin Fariza Nasri, die auf der Suche nach einem vermissten 17-jährigen Mädchen ist. Aus dem Jugendbuch „Wie Licht schmeckt“ trug der Autor dann eine Szene vor, in der der Teenager Lukas ein blindes Mädchen kennenlernt, das ihn so fasziniert, dass er ihr ungewollt folgt. Heiterer wurde es dann mit der Passage aus „Meine total wahren und überhaupt nicht peinlichen Memoiren mit genau elfeinhalb“, in der der Ich-Erzähler Simon Kesselbeck seine erste Liebe Annalena entdeckt und von einer Peinlichkeit in die nächste stolpert.



Nach der Signierpause hatten dann die Schüler das Wort. Sie wollten erfahren, wie der Arbeitsalltag bei Friedrich Ani aussieht, wie er seine Ideen findet, welches sein erstes Buch war, wie lang sein längstes Gedicht ist oder ob er ein Lieblingsbuch habe. Der gebürtige Kocheler Ani, der in München lebt, antwortete geduldig und nicht ohne eine gesunde Prise Humor auf alle Fragen. So zählte er schnell mal nach und resümierte, dass sein längstes Gedicht 13 Seiten umfasse. Seinen Arbeitsalltag beschrieb er als Mischung aus Schreiben, recherchieren, Sammeln und Figuren erschaffen, wenngleich er auch eingestand, dass einem manchmal nichts einfällt und schon eine gewisse Disziplin erforderlich ist. Welches sein Lieblingsbuch ist, das hingegen verriet er nicht: „Sonst sind die anderen Figuren beleidigt und laufen weg!“



Zum Abschluss gab’s dann noch ein Gedicht, nämlich „Taggedanken“ aus dem man seine Liebe zu seinem Vater heraushören konnte. Und dann, als humoresken Schlusspunkt, trug er in unvergleichbarer Weise den Monolog „Der verwirrte Trainer“ vor, die Abrechnung eines soeben 1:9 unterlegenen Fußballcoaches mit den immer gleichen Fragen der Journalisten, die ja eh nicht verstehen würden, was in den Spielern vorgeht.

