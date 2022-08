Gymnasium Weilheim lud zu traditionellen Sommerkonzerten

Von: Bianca Heigl

In der voll besetzten Großen Hochlandhalle gaben die Musiker des Gymnasiums Weilheim heuer ihre Sommerkonzerte. © Heigl

Weilheim – Nach zweijähriger Abstinenz war es endlich wieder möglich: Kürzlich lud das Gymnasium Weilheim zu seinen traditionellen Sommerkonzerten, bei denen alle Ensembles der Schule ihr Können unter Beweis stellten. Neu war heuer nur der Ort, denn wegen der Sperrung der Stadthalle wurde die Große Hochlandhalle zur Am-Phi – zur Ammer-Philharmonie.

Auch wenn manches neu war, mit der Gepflogenheit, dass die Big Band bereits vor dem offiziellen Auftakt für Stimmung sorgt, brach man auch heuer nicht. Ab 18.45 Uhr zeigte das Ensemble um Arthur Lehmann, dass auch die Swing- und Jazz-Liga des Gymnasiums die Corona-Zwangspause gut überstanden hat. Mit „On The Sunny Side Of The Street“ mit Julian Kuhar als Sänger und „I Wanna Be Like You“ verabschiedete sich das Ensemble – viele der Musiker sah und hörte man aber noch in einer der anderen Formationen wieder.

„I Have A Dream“ von Mary Donnelly und das Traditional „Wellerman” interpretierte der Unterstufenchor, bevor das Junior-Orchester „This Old Man“ und „Hey, hey Wickie“ intonierte. Das Holzbläser-Ensemble hatte für die verschiedenen Veranstaltungstage zwei Stücke vorbereitete: Beim ersten Konzert brachte man Bachs „Jesu bleibet meine Freude“ zu Gehör, am zweiten Abend dann das Prélude von César Franck. Nach Audrey Snyders „When You Believe“ aus „The Prince Of Egypt”, dargeboten vom Mittelstufenchor Voices, läutete dann das Sinfonieorchester die Pause ein mit Ronan Hardimans „The Lord Of The Dance”, bei dem längstens schon keiner mehr die Füße stillhalten konnte.



Dass die Ensembles heuer so bunt gemischt auftraten, war der neuen, großzügigen Location zu verdanken, die lange Umbaupausen überflüssig machte. Und so wanderten lediglich die Schüler zu ihrem jeweiligen „Einsatzort“. Die Irish Folk-Formation Rowan Tree Hill, die auf einer der Emporen platziert war, begrüßte die Gäste nach der Pause mit „I’ll Tell Me Ma“, einem irischen Traditional. Auch die Referendare des Musikseminars bewiesen eindrucksvoll ihre Expertise mit Pharrell Williams „Happy“, bevor Rowan Tree Hill ein weiteres Traditional zum Besten gab, nämlich „CuChullain“. Oberstufen- und Lehrerchor stimmten dann gemeinsam „And So It Goes“ von Billy Joel sowie „Don’t Worry Be Happy“ von Bobby McFerrin an. Pollys Lied aus der Dreigroschenoper von Kurt Weill tönte dann von der Empore des Holzbläser-Ensembles.

Und dann wuchs der Kreis der Interpreten immer weiter an: Mittel- und Oberstufen- sowie Lehrerchor gaben ABBAs legendäres „Thank You For The Music“ mit Bandbegleitung sowie Coldplays „Viva La Vida“ mit Streicherbegleitung zum Besten. Alle zusammen ließen dann nochmals „I Have A Dream“ ertönen. Nach Lalo Schifrins „Mission: Impossible-Thema“, mit dem das Sinfonieorchester die Halle in ein Filmset verwandelte, donnerte als fulminanter Schlusspunkt „1492 – The Conquest Of Paradise“ von Vangelis durch den Saal, interpretiert von allen Musikern gemeinsam.

Auch die obligatorischen Verabschiedungen durften nicht fehlen. Neben den Abiturienten, die heuer die Schule verlassen haben und traditionell bei den Sommerkonzerten noch einmal mit von der Partie waren, galt es auch, zwei Musiklehrkräfte zu verabschieden: Dr. Fred Fabich und Gabriele Neumann, die beide zum Schuljahresende in den Ruhestand treten. Mit warmen Worten, Musik und kleinen Präsenten sagte die Schulfamilie Adieu.

