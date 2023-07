Gymnasium Weilheim verabschiedet Abiturjahrgang 2023

Von: Antonia Reindl

Herausragende Leistungen: Die Preisträgerinnen und Preisträger des Weilheimer Abi-Jahrgangs 2023. © Reindl

Weilheim – Es ist eine sehr ambivalente Gefühlslage, die so ein Abschluss, so ein Abschied mit sich bringt. Da sind Erleichterung, Freude und Ausgelassenheit, aber auch ein wenig Unsicherheit und Respekt vor dem, was da nun kommen mag. Und natürlich mischt auch Wehmut mit. Eine Ambivalenz, die bei der Verabschiedung der Abiturienten und Abiturientinnen des Gymnasiums Weilheim immer wieder zur Sprache kam. Doch eines einte alle Reden des feierlichen Tages: der Wunsch nach Glück auf dem künftigen Weg.

Die letzten Wochen des Schuljahres ist das Gymnasium Weilheim nun um fast 120 Schülerinnen und Schüler ärmer. Vergangene Woche wurden die Abiturienten verabschiedet – mit jazziger Musik, vor allem aber mit Reden. Michael Marksteiner wünschte den Absolventen und Absolventinnen, dass diese „die letzten großen Ferien genießen“, lobte sie aber auch, ihr Ziel nie aus den Augen verloren und sich durchgekämpft zu haben, und mahnte sie außerdem, dass das Abitur lange nicht „das Ende der Reise“ sei. „Ab jetzt gestalten Sie Ihre Zukunft ausschließlich selbst“, betonte der stellvertretende Landrat.



Sie fände es „super“, wenn „das Gefühl, etwas Großartiges geschafft zu haben“ möglichst lange bei den Abiturienten anhalte, sagte Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock. „Ihnen steht die Welt offen, Sie müssen nur durch die Tür gehen“, betonte Flock und fand, dass das Abitur ein wichtiger Schlüssel für diese Tür sei. Ihre letzte Rede als Elternbeiratsvorsitzende hielt anschließend Bianca Heigl, was Flock so erklärte: „ihre Kinder sind durch“. Heigl bat die Absolventen aufzustehen. „Ein herausragender Jahrgang“, kommentierte sie den Anblick. „Was habt ihr in euerer Schullaufbahn nicht alles durchgemacht, durchlebt, durchlitten.“ Sie erinnerte an die Zeit des Lockdowns zurück. Bildschirmarbeit und Videokonferenzen. Damals seien „we connect“ die meistgelesenen Worte gewesen. Auch wollte Heigl den jungen Erwachsenen weise Worte mit auf den Weg geben. Es seien Augenblicke, die den eigentlichen Wert des Lebens ausmachen, meinte sie. Und so wünschte sich die scheidende Elternbeiratsvorsitzende, dass die Abiturienten diese kostbaren Momente tief in ihrem Inneren, in einer Art Schatztruhe, aufbewahren.



Auch die Rede der Abiturienten kam nicht ohne das Corona-Thema aus. Bei den Videokonferenzen hätten sich manche nur selten blicken lassen, erinnerte Sophia Süß. Zugleich habe diese schwierige Zeit einigen zu mehr Selbstinitiative verholfen. Gemeinsam mit Dominik Blessing wagte Süß einen Rückblick auf die Unterstufe, die Mittelstufe, die Oberstufe. Auf die Zeit voller Enthusiasmus, auf die rasch einkehrende Routine und auf die elfte Klasse, in der der Ernst des Lebens vor Augen geführt worden sei. Gemeinsam bedankten sie sich bei all denjenigen, die diese „gesamte verrückte Zeit“ mitgestaltet haben und diese „chaotische Truppe“ unterstützt haben. Jeder und jede habe gewiss ein paar Personen, denen man danken wolle, meinte Blessing, etwa den Eltern, die „ans Lernen erinnerten“, oder dem Banknachbarn, der auch mal einen Blick aufs Blatt gewährt habe.



Eine „letzte Unterrichtseinheit in gewisser Weise“ gab schließlich Schulleiterin Andrea Pauline Martin, ehe es an die Zeugnisvergabe ging. Als sie ihre Rede vorbereitet habe, habe sie an die Worte ihres Direktors bei ihrem Abschluss zurückgedacht. „Ich muss gestehen: Ich konnte mich an kein einziges Detail erinnern.“ Das nahm ein wenig den Druck. Rund 10 000 Unterrichtsstunden, etwa 120 Schulaufgaben und „mindestens doppelt so viele“ kleine Leistungsnachweise würden nun hinter den Abiturienten liegen, rechnete Martin. Die Ratschläge und Wünsche, die sie ihren ehemaligen Schülern mit auf den Weg gab, schmückte sie mit Zitaten von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, etwa als es darum ging, Neues anzugehen, Herausforderungen zu wagen. Denn Langstrumpf ist da ganz pragmatisch – und optimistisch: „Das habe ich noch nie vorher versucht“, zitierte Martin das kecke Mädchen mit Sommersprossen, „also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe.“