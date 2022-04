Hallenbad Weilheim erhöht Gebühren

Von: Stephanie Novy

Künftig müssen Besucher des Bads mehr Eintritt zahlen als zuvor. © Archivfoto: Kreisbote/Landratsamt

Weilheim – 50 Jahre hat die Satzung des Weilheimer Hallenbads bereits auf dem Buckel. Höchste Zeit, das Dokument auf den neuesten Stand zu bringen. Jedoch geht das mit einer deutlichen Erhöhung der Eintrittspreise einher.

Matthias Brugger, stellvertretender Kreiskämmerer, projizierte die alte Satzung des Hallenbads von 1972 an die Wand. Man sieht, das der Zahn der Zeit bereits an ihr genagt hat. Das Papier hat sich gelblich verfärbt. Darin finden sich noch die Eintrittspreise, die vor 50 Jahren entrichtet werden mussten. 2,50 DM wurden für Erwachsene fällig, 1,70 DM für Jugendliche. „Das waren noch Zeiten“, kommentierte Brugger. Die Preise gelten natürlich schon lange nicht mehr. Das letzte Mal wurden die Eintrittspreise 2011 angepasst. Und das, obwohl seitdem die Energiepreise stark angestiegen sind und die Besucherzahlen auch nicht das Gelbe vom Ei sind.

Um die neuen Preise zu ermitteln, wurde mit einigen Zahlen jongliert. Brugger berichtete, dass von 2016 bis 2019 durchschnittlich 27 800 Gäste pro Jahr das Bad besuchten. Geöffnet war das Bad im Durchschnitt 4 229 Stunden pro Jahr.



Laut dem stellvertretenden Kreiskämmerer müssten erwachsene Badegäste damit 28 Euro pro 90 Minuten zahlen, um die Betriebskosten annähernd zu decken. Bei Schulen wären es in der selben Zeit pro Klasse 280 Euro und bei Vereinen pro 60-minütiger Bahnnutzung 187 Euro. Das sind natürlich Preise, die wohl niemand bezahlen würde. Daher bleibt dem Landkreis und der Stadt Weilheim als gemeinsame Betreiber nichts anderes übrig, als selbst für einen Teil der Kosten aufzukommen.



Man habe sich auch angesehen, wie viel die Bäder in der Region an Eintritt kosten, um einen Anhaltspunkt zu bekommen, erklärte Brugger. Herausgekommen ist eine saftige Preiserhöhung von 2,90 Euro auf 5,00 Euro für Erwachsene und von 2,20 Euro auf 4,00 Euro für Jugendliche. Wobei, streng genommen ist es im Vergleich zu 1972 gar keine Preiserhöhung. Brugger erklärte, dass der damalige Preis von 2,50 DM heute inflationsbereinigt 5,04 Euro betragen würde. Allerdings dürfte das wohl für die meisten kein allzu großer Trost sein. Im Kreisausschuss sprachen sich die Räte einstimmig für die Änderungen aus. Diese betreffen übrigens auch Schulen und Vereine, die nun ebenfalls mehr zahlen müssen.

Um in Zukunft sicherzustellen, dass die Gebührenanpassung kontinuierlich aber dafür moderat erfolgt, wird nun jährlich überprüft, ob eine Anpassung notwendig ist. Wobei noch gar nicht sicher ist, ob es dazu überhaupt kommen wird. In der Kreisausschusssitzung wurde nämlich auch die Zukunft des Hallenbades in Frage gestellt. Dieses könnte möglicherweise einer neuen Dreifachturnhalle für das Gymnasium weichen. Mehr dazu im obigen Artikel.

Preise für das Hallenbad ab 1. Juli Einzelkarten Erwachsene 5,00 Euro (bisher 2,90 Euro)

Jugendliche 4,00 Euro (bisher 2,20 Euro)

Kinder bis sechs Jahre freier Eintritt

Familien (inkl. eigenen Kindern) 10,00 Euro

10er Karten Erwachsene 40,00 Euro (bisher 26,00 Euro)

Jugendliche 35,00 Euro (bisher 18,00 Euro)

25er Karten Erwachsene 100,00 Euro (bisher 58,00 Euro)

Jugendliche 75,00 Euro (bisher 40,00 Euro)

