„Für welchen Zweck?“

Handwerkskammer plant Berufsbildungszentrum in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer soll auf der Fläche neben der neuen Berufsschule entstehen. © Novy

Weilheim – Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde das neue Berufsschulzentrum in Weilheim feierlich eröffnet. Nun gibt es Pläne für ein weiteres großes Bauprojekt direkt daneben. Diesmal ist es die Handwerkskammer für München und Oberbayern, die ein Berufsbildungszentrum in Weilheim bauen möchte.

Als Grund für den Wunsch nach einem Neubau gibt die Handwerkskammer an, dass die bisherigen Räumlichkeiten an der Münchener Straße / Kerschensteinerstraße „nicht mehr die Anforderungen für eine moderne und qualitativ wertige Berufsausbildung“ erfüllen würden, wie es in den Unterlagen zu einer Stadtratssitzung heißt. Entstehen soll das Berufsbildungszentrum direkt neben der neuen Berufsschule am Narbonner Ring – auf grüner Fläche. Das sorgte im Stadtrat für Kritik. Es gab aber auch einige Räte, die die Pläne verteidigten.



Wie es in der Sitzung des Stadtrats hieß, habe die HWK die nötigen Grundstücke neben der Berufsschule bereits erworben. Jetzt musste der Flächennutzungsplan geändert werden, um die Grundstücke als „Gemeinbedarfsfläche Berufsbildungszentrum Narbonner Ring“ auszuweisen. Es geht um eine Fläche von etwa 35 000 Quadratmeter. Bevor der Stadtrat darüber abstimmte, wurde im Bauausschuss diskutiert. Laut Sitzungsunterlagen sei die HWK darauf hingewiesen worden, dass sie ein „innovatives Mobilitätsmanagement“ vorlegen müsse, um nicht zu viel Fläche für oberirdische Parkplätze zu versiegeln. Sieben von neun Bauausschussmitgliedern stimmten sodann der Baurechtsausweisung zu.



Die endgültige Entscheidung musste allerdings der Stadtrat treffen. Und dort kamen die Pläne nicht bei allen gut an. Manuel Neulinger (Grüne) sah keinen guten Grund dafür, dass „so ein großer Neubau auf grüner Fläche“ notwendig sei. Er plädierte dafür zu überprüfen, ob es „wirtschaftliche Brachflächen“ gebe, die man nutzen könne. Parteikollege Karl-Heinz Grehl verwies auf das WTW-Gelände, das nun für Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden soll. Das habe zuvor Jahre lang leergestanden. „Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen.“

„Für welchen Zweck?“

Die Flächenversiegelung sahen andere Räte hingegen nicht als Kontraargument. Marion Lunz-Schmieder (CSU) stimmte zwar zu, dass dies ein wichtiges Thema sei. Aber Handwerk und Bildung seien ebenso von Bedeutung. „Für mich ist das die falsche Gewichtung.“ Dr. Claus Reindl (BfW) wurde noch deutlicher: „Die ganze Flächenverbrauch-Thematik regt mich auf.“ Es sei wichtig, zu sehen, für welchen Zweck versiegelt werde. Ob die Handwerkskammer in Weilheim oder einer anderen Stadt die Fläche verbrauche, käme letztlich aufs Selbe hinaus.



Sichtlich aufgebracht war Stefan Zirngibl (CSU). Der Stadtrat, der selbst aus der Handwerksbranche kommt, konnte die Kritik einiger Gremiumsmitglieder nicht nachvollziehen. Er fokussierte sich auf die Bedeutung des Handwerks. Fürs Oberland sei es „eine Katastrophe“, wenn Auszubildende von Mittenwald nach Landsberg fahren müssten, wenn sich die Handwerkskammer aus Weilheim zurückziehen würde.



Auch setzte Zirngibl zu einer längeren und aufgebrachten Rede an, die sich um die Stellplatzsituation und die neue Berufsschule nebenan drehte. Zuvor hatte unter anderem Neulinger bemängelt, dass sich der Bauausschuss habe „umstimmen lassen“ und keine Tiefgarage, sondern ein innovatives Mobilitätskonzept forderte – ein zu wager Begriff für Neulinger. Auch Petra Arneth-Mangano (SPD) sah eine Tiefgarage als ein Muss an. Zudem fragte sie, warum man damals beim Neubau der Berufsschule nicht die „Synergie“ genutzt habe.



Zirngibl reagierte auf diese Aussagen recht unwirsch. „Es bereitet mir körperliche Schmerzen, wenn ich dieses Unwissen höre.“ Bürgermeister Loth erklärte derweil, dass es „in unserer Hand liegt“, ob eine Tiefgarage gebaut werde. Das könne man im Bebauungsplan festlegen. Dies sei aber noch kein Thema, erstmal ginge es nur um die Änderung des Flächennutzungsplans.



Der teils raue Tonfall, der während der Diskussion entstand, wurde von einigen Räten getadelt. Arneth-Mangano stellte klar: „Ich möchte nicht gemaßregelt werden.“ Auch Grehl sagte: „Es muss doch zumindest erlaubt sein, darüber nachzudenken, ob es Alternativen zum Neubau gibt.“



Letztlich gab es gegen die Änderung des Flächennutzungsplans „nur“ sieben Gegenstimmen. Die HWK kann nun also die Details planen, die dann wiederum im Stadtrat abgestimmt werden müssen.

