Hans Well und Sabeeka Gangjee-Well erhalten Denkmalschutzmedaille

Von: Kai Lorenz

„Helden der Denkmalpflege“: (v. li.) Kunstminister Markus Blume überreicht Sabeeka Gangjee-Well und Hans Well aus Polling die Auszeichnung. © Stmwk/Bayern

Polling/München – Am 50. Jahrestag der Ausfertigung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes wurden in München 18 Persönlichkeiten und Gemeinden für ihr herausragendes Engagement in der Denkmalpflege ausgezeichnet. Im Rampenlicht dieses besonderen Tages standen auch die Preisträger Hans Well und Sabeeka Gangjee-Well, die für ihre beispielhafte Grundsanierung und Instandsetzung eines ehemaligen Wohnhauses des Pollinger Klosterbraumeisters und sieben weitere Baudenkmäler mit der Denkmalschutzmedaille 2023 geehrt wurden.

In der Alten Münze in München erhielten sie diese Anerkennung von Kunstminister Markus Blume und Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Blume bemerkte in seiner Laudatio: „Unsere reiche Denkmallandschaft ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis des herausragenden Engagements einzelner Persönlichkeiten sowie der richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen.“ Unter den diesjährigen Reformen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes wurde die Nutzung regenerativer Energien bei Denkmälern erleichtert, um Bayern als Vorreiter in der Denkmalpflege weiterhin zu etablieren.



Die Auszeichnungen wurden einer Einteilung, Familien, Gemeinden sowie einem Verein, einer Genossenschaft und einer Stiftung verliehen, die sich in vielfältiger Weise für den Erhalt von Baudenkmälern einsetzen. Von Burganlagen bis hin zu Wohnhäusern und Stadeln haben die Preisträgerinnen und Preisträger ihre Expertise in der Denkmalpflege eingebracht und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kultur und Geschichte geleistet. „Allen Beteiligten gilt mein herzlicher Dank für so viel denkmalpflegerische Leidenschaft – für mich sind die Ausgezeichneten die Helden der Denkmalpflege“, so Blume.

Prof. Mathias Pfeil, Generalkonservator und Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, lobte das Engagement und den Mut der Preisträger. Er nannte die Denkmäler „Fixpunkte und Stabilitätsanker, die Orientierung geben“ und betonte, dass der Einsatz der Preisträger dazu beiträgt, unsere Geschichte und Kultur lebendig zu halten.

Well und Gangjee-Well setzen mit ihrer preisgekrönten Arbeit ein starkes Zeichen für die Denkmalpflege und stehen stellvertretend für die vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich täglich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes einsetzen. Ihre Auszeichnung ist eine wohlverdiente Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leidenschaft für die Denkmalpflege.