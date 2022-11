Hardtschule Weilheim: Gewinner-Entwurf für Neubau und Erweiterung steht fest

Von: Stephanie Novy

Präsentieren das Siegermodell (v.li.): Stadtbaumeisterin Katrin Fischer, Schulleiterin Ursula Taffertshofer, Vorsitzender des Preisgerichts Ulrich Holzscheiter, Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, Stefan Zwick und Klaus Friedrich vom verantwortlichen Architekturbüro sowie Landschaftsarchitektin Jennifer Cebulsky. © Novy

Weilheim – Satte elf Stunden lang wurde begutachtet, diskutiert und bewertet. Das Preisgericht, dass über den Siegerentwurf zur Hardtschule entscheiden sollte, hat es sich offensichtlich nicht leicht gemacht. Welcher Entwurf letztlich das Rennen in der „Vorrunde“ gemacht hat, wurde diese Woche bei einer Ausstellung öffentlich präsentiert. Ob dieser auch baulich umgesetzt wird, entscheidet abschließend der Stadtrat.



Schon länger steht fest: die Grundschule mit offener Ganztagsschule braucht einen Erweiterungsbau. Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock erinnerte bei einer kurzen Rede zur Ausstellungseröffnung an die Chronologie: 2018 führte die Schule den „Offenen Ganztag“ ein. „Steigender Raumbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen und die immer größere Inanspruchnahme der offenen Ganztagsschule (OGTS) führte schon bald dazu, dass die Kapazitätsgrenze an der Schule überschritten wurde“, erläuterte Flock. Und so mussten einige Schüler und Schülerinnen ab 2019 in Interimscontainern untergebracht werden, „um den Platzbedarf in etwa zu decken“. Doch es war klar: es muss eine Erweiterung her.

2019 startete die Phase 0 zur Bedarfsermittlung. „Ein Jahr später gab der Stadtrat grünes Licht für einen fünfzügigen Ausbau mit OGTS“, so die Zweite Bürgermeisterin. Anfang 2022 konnte dann schließlich das EU-weite Wettbewerbsverfahren starten. Eingereicht wurden insgesamt 14 Entwürfe. Welcher davon als Sieger hervorgehen sollte, entschied ein Preisgericht bestehend aus sieben Fachpreisrichtern, die allesamt (Landschafts-)Architekten sind. Zudem gab es noch sechs Sachpreisrichter, bestehend aus Vertretern der Stadtratsfraktionen. Beratend stand dem Gremium zudem unter anderem Tobias Pupeter, der ehemalige Rektor der Hardtschule, zur Seite.



Nach den besagten elf Stunden, in denen die Jury tagte, stand fest: der erste Platz geht an das Architekturbüro Friedrich, Pörschke, Zwink sowie an b19 Landschaftsarchitekten. Beide Planungsbüros sind in München ansässig. Klaus Friedrich, Stefan Zwink und Jennifer Cebulsky stellten ihren Entwurf dann auch zahlreichen Interessierten bei der Ausstellungseröffnung vor.



Man habe möglichst wenig Fläche neu versiegeln wollen, erklärte Friedrich. Daher habe man auf einen „kompakten Vorschlag“ gesetzt. Rund 1 300 m2 brutto wird der Neubau haben. Zudem wurde auch auf die Umweltverträglichkeit geachtet. Der Neubau wird aus einer Holz-Hybrid-Konstruktion bestehen. Eine Holzfassade und ökologisches Dämmmaterial sollen für eine günstige CO2-Bilanz sorgen. Der Neubau wird zudem zweigeschossig, mit Platz für Fachräume, die Ganztagsschule, eine Mensa und die Verwaltung.



Ein besonderes Augenmerk haben die Architekten laut Friedrich auf die Zugänge gelegt. Im Norden werden die Busse und auch die Eltern die Kinder absetzen beziehungsweise nach der Schule wieder einsammeln. Cebulsky verwies darauf, dass man deshalb am „Ankommensplatz“ im Norden einen verkehrsfreien und somit sicheren Bereich schaffen wolle. Zudem ist geplant, die Parkplätze auf die andere Seite zu versetzen. Der Sportplatz rückt dann in Richtung Süden.



Ob die Planungen wirklich so umgesetzt werden, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Jetzt ist es an den drei Erstplatzierten ihre Ideen zu konkretisieren. Auf Platz zwei landete puppendahlarchitektur aus Münster mit michellerundschalk Landschaftsarchitektur und Urbanismus aus München. Platz drei ging an reichert schulze architekten sowie ah Landschaftsarchitekten, beide aus Stuttgart. Letztlich entscheidet der Weilheimer Stadtrat, welcher der drei Entwürfe ihn am meisten überzeugen kann.

