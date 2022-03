Hauswirtschaftsschule Weilheim: Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit

Von: Stephanie Novy

Die Studierenden der Hauswirtschaftsschule beschäftigen sich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Hier haben sie eine Ausstellung zum Thema Kleiderkonsum erstellt (v.li.): Katja Ruhdorfer, Barbara Lutz und Regina Mair. © Novy

Weilheim – 1,3 Millionen Tonnen Kleidungsstücke entsorgen die Deutschen jährlich. „Geht‘s noch... etwas nachhaltiger“ fragen sich die 21 Studierenden der Hauswirtschaftsschule Weilheim. In der gleichnamigen Ausstellung in der Aula der Schule zeigen sie, wie‘s besser geht.

Nachhaltigkeit ist ein riesen Thema. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern natürlich auch in der Hauswirtschaftsschule Weilheim. Denn es sind bei Weitem nicht nur unnötige Autofahrten oder die Flugreise, die Unmengen an Ressourcen verbrauchen. Auch der Kleiderkonsum spielt eine große Rolle. Durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke pro Kopf landen in Deutschland jährlich in der Shoppingtasche. Das strapaziert mit circa 780 Euro nicht nur den Geldbeutel. Auf die Umwelt wirken sich Wasserverbrauch, CO2-Entstehung, Erdöl-Verbrauch, Einsatz von Chemikalien und die Müllentstehung bei der Entsorgung aus. Nicht zu vergessen natürlich auch der soziale Aspekt. Die Arbeitsbedingungen der Menschen, die die Kleidung herstellen, sind teilweise prekär. Auch Kinderarbeit auf Feldern und in Textilfirmen ist Teil der Realität.

Und das alles für Kleidung, die sowieso die meiste Zeit im Schrank liegt. Wie die Studierende Regina Mair erklärt, wird jedes fünfte Kleidungsstück nie oder fast nie getragen. Die Studierenden der Hauswirtschaftsschule haben mal selber in ihren Kleiderschränken gekramt und einige (fast) ungetragene Textilien ans Tageslicht befördert. Und so präsentiert Mair bei der Ausstellung in der Schule einen kleinen Kleidungs-Berg. Dieser steht stellvertretend für circa eine Milliarde nicht getragener Kleidungsstücke in den deutschen Haushalten.



Diese unglaubliche Menge benötigte 980 Millionen Liter Öl bei der Herstellung. Das sind etwa 70 000 Lkws voll. Und 361 000 Schwimmbecken beziehungsweise 790 Millionen Kubikmeter Wasser sind ebenfalls in die Produktion geflossen. 14,58 Millionen Tonnen CO2 hat das verursacht. Und das alles, damit die guten Teile unbeachtet im Kleiderschrank liegen.



Für die Studierenden der Hauswirtschaftsschule steht fest: Nachhaltigkeit fängt schon vor dem Einkauf an. Wie Brigitte Schuster erklärt, sollte vorab jede Kaufentscheidung überdacht werden. Braucht man dieses Teil wirklich? Und wenn der Inhalt des Kleiderschranks doch mal erweitert werden soll, dann lohnt es sich auf bestimmte Siegel zu achten, wie Schuster weiß. Fairtrade, Grüner Knopf, Cotton Made in Africa. Es gibt diverse zertifizierte Label, die für Nachhaltigkeit stehen.



Nachhaltigkeit bezieht sich aber nicht nur auf den Kauf. Auch die Pflege spielt eine entscheidende Rolle. Katja Ruhdorfer erklärt, dass man Kleidung bei Flecken nicht sofort wegschmeißen muss. Gallseife oder auch Zitrone können so manchen Flecken den Gar ausmachen. Beim Waschen gilt es laut Ruhdorfer auf das Beladen der Waschmaschine zu achten und natürlich auch das richtige Waschmittel zu verwenden. „Vollwaschmittel enthält zum Beispiel Bleichmittel. Daher sollte für farbige Wäsche ein Colorwaschmittel verwendet werden.“ Und auch die Dosierung des Waschmittels ist entscheidend – nicht zu viel und nicht zu wenig. Am besten die Angaben auf der Verpackung beachten.



Und was tun mit Kleidung, die zu klein, unmodisch oder einfach ein Fehlkauf war? Wegwerfen sollte man sie jedenfalls nicht. Anna Sirch berichtet, dass rund 1,3 Millionen Tonnen Textilien jährlich im Abfall landen. Sie rät, sich über „Alternativen zur Tonne“ Gedanken zu machen. Verschenken, tauschen, verkaufen, spenden,... Sowohl im Familien- und Freundeskreis als auch unter anderem im Internet auf Plattformen wie Vinted lassen sich oftmals noch neue Besitzer finden.



Man kann natürlich auch aus etwas Altem etwas Neues machen. Stichwort Upcycling. Barbara Lutz zeigt, was die Studierenden schon alles aus ihren eigenen Textilien hergestellt haben. So wurde zum Beispiel aus einer Bluse ein Kissenbezug und aus einer Jeans eine Handtasche. Anleitungen dazu gibt es im Internet zuhauf.



Noch mehr Infos rund um nachhaltigen Kleiderkonsum bietet das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft.Der Link findet sich auf der Homepage. Wer mehr über die Ausbildung an der Hauswirtschaftsschule erfahren möchte, für den gibt es am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr einen Infoabend. Dort wird über den Studiengang in Teilzeit, der im Herbst 2022 beginnt, informiert. Anmeldung: Tel. 0881/994-0, E-Mail poststelle@aelf-wm.bayern.de.

