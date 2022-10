Hebauf am Kinderhaus am Schächen

Von: Astrid Neumann

Ende September konnte beim „Kinderhaus am Schächen“ Hebauf gefeiert werden. © Neumann

Hohenpeißenberg – Beim „Kinderhaus am Schächen“, das in dem ehemaligen Sparkassengebäude an der Hauptstraße entsteht, konnte kürzlich Hebauf gefeiert werden. „Im kleinen Rahmen“, wie Bürgermeister Thomas Dorsch betonte – schließlich soll die Einweihung nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

Viele der rund 50 Gäste beim Richtfest wünschten sich an dem kühlen, regnerischen Tag Ende September lieber Glühwein als Bier. Nichtsdestotrotz begab sich Fabian Kopp von der Baufirma Höbel aus Immenhofen tapfer mit Weinglas aufs Gerüst, um den Richtspruch zu sprechen. Fleiß sei nichts ohne Geist, betonte er, dass nicht nur die Handwerker wichtig bei einem solchen Bauprojekt seien, sondern auch die Planer.



Dieser, Dietmar Hörner vom gleichnamigen Architekturbüro, verwies darauf, dass der Kindergarten künftig ein Teil eines Hauptplatzes sein werde, wenn ein solcher geschaffen wird. Das Gebäude an sich bezeichnete er als „unglaublich, stabilen Bau“.



„Ein herausforderndes Objekt in herausfordernden Zeiten“, betonte Bürgermeister Thomas Dorsch bei der Hebauffeier. Man habe sich im Sinne der Nachhaltigkeit bewusst für einen Bau im Bestand entschieden. Insgesamt wird das neue Kinderhaus wohl rund 2,5 Millionen Euro kosten, davon werden rund 1,5 Millionen gefördert. Die gestiegenen Kosten führte Dorsch auf den allgemeinen Preisanstieg im Bausektor zurück. Im Vergleich zu anderen Baustellen laufe es in Hohenpeißenberg aber ganz gut, betonte Hörner.



„Unterm Strich hat alles gut hingehauen“, lobte der Rathaus­chef. Alle würden sich nun aufs Frühjahr freuen, wenn das Kinderhaus bezogen werden kann.