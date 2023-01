Sternsinger: Rekordspendensumme zusammengekommen

Von: Stephanie Novy

Weilheim/Marnbach/Unterhausen ‒ Über 29 000 Euro haben die Kinder der Pfarreiengemeinschaft Weilheim gesammelt. Das ist neuer Rekord.

Vor allem viele alleinstehende und ältere Menschen sowie Familien mit ihren Kindern haben sie schon erwartet, die Sternsinger, die in den Tagen zwischen Neujahr und Dreikönig Häuser und Wohnungen besuchten. Die Mädchen und Buben, als Könige mit Kronen und Turban verkleidet, waren in Weilheim, Marnbach und Unterhausen) unterwegs. Sie überbrachten den Segen Gottes für das Jahr 2023 und baten um Spenden für Kinder und Familien in den Teilen der Welt, wo Mangel an Ernährung und Bildung herrscht.

Die Mühe der Sternsinger, die dafür ihre Ferientage einbrachten, wurde mit Süßigkeiten und Spenden reichlich belohnt. So kam in der Pfarreiengemeinschaft Weilheim ein neuer Spendenrekord von 29 270,25 Euro zusammen.

