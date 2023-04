Helfer der Pollinger Rehkitzrettung stehen in den Startlöchern

Der Verein Pollinger Rehkitzrettung bittet um Spenden. © Privat

Polling – Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Die Pollinger Rehkitzrettung freut sich über weitere Drohnen, die sie erwerben konnte sowie neue Drohnenpiloten zur tatkräftigen Unterstützung.

Zudem haben sich weitere neue Helfer zum Durchgehen der Wiesen, zur Sicherung und Rettung der Rehkitze gefunden. „Wir werden auch heuer wieder die Landwirte in Polling, Etting und Eberfing, soweit es uns möglich ist, mit der Drohnensuche unterstützen“, lässt der Verein wissen.

Die letzten Jahre habe die Zusammenarbeit mit den Landwirten durch gegenseitiges Verständnis, Toleranz, sowie Wertschätzung vorbildlich funktioniert und dies solle auch so beibehalten werden. „In diesem Zusammenhang möchten wir uns nochmal ausdrücklich von den Menschen distanzieren, die in der näheren Umgebung mit ihren roten Aufklebern und wahllosen Anklagen für Ärger sorgen (wir berichteten). Wir lehnen so ein Verhalten komplett ab“, erklären die Verantwortlichen der Pollinger Rehkitzrettung. „Hilfreich wäre es, wenn der oder diejenige(n) das Problem aktiv angehen würde und ebenfalls die Landwirte unterstützen würde, anstatt zu polizeilichen Anzeigen aufzurufen.“

Da es sich bei der Rehkitzrettung Polling um einen ehrenamtlichen, gemeinnützigen Verein handelt, der sich ausschließlich durch Spenden finanziert und der Unterhalt für die Drohnen, wie Versicherungen, Ersatzteile, etc. nicht unerheblich ist, bittet die Rehkitzrettung Polling um finanzielle Unterstützung.



Spendenkonto Sparkasse Oberland

IBAN: DE28 7035 1030 0032 5930 97 BIC: BYLADEM1WM

