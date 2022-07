Bis in den Himmel und noch weiter: Helmut Hornung schließt Lesepause ab

Von: Antonia Reindl

Der Wissenschaftsjournalist Helmut Hornung ging mit seinem Publikum auf eine Reise bis ins Innere unserer Milchstraße. © Reindl

Weilheim – Der Himmel klar, die Sterne funkelnd. Das Blau über dem Kirchplatz verdunkelte sich mehr und mehr. Die perfekte Kulisse für Helmut Hornung. Denn auch der Astronomie-Experte wollte, zum Abschluss der Weilheimer Lesewoche, in Dunkles abtauchen. Im wahrsten wie im übertragenen Sinne. In seinem Vortrag „Schwarze Löcher – Exoten im Universum. Wissenschaftler erforschen die rätselhaften Massemonster“ brachte er nämlich etwas Licht ins Dunkle, ging ausgerechnet einem Phänomen auf den Grund, das mit Licht nicht viel am Hut hat.

Viel Hoffnung machte Hornung anfangs nicht, als er meinte, die Organisatoren hätten viel Mut gehabt, ihn, dieses Thema auf die Bühne zu holen. Und auch dem Publikum bescheinigte er Mut, gekommen zu sein. Denn vermutlich werde es nach den 90 Minuten genauso viel wissen wie zuvor. Humor, der schon zu Beginn deutlich machte: es werden keine eineinhalb Stunden trockene Theorie werden. Der Komplexität nimmt Hornung jedoch ihren Schrecken, als er eingangs meint, Schwarze Löcher seien „so ziemlich das Primitivste und Simpelste im Universum“. Masse, Drehimpuls und „wenn’s geladen ist, ist’s geladen“. Doch „trotzdem kapiert keiner, was es ist“, sagte Hornung und tauchte in die Geschichte der Erforschung, Beschreibung beziehungsweise Beobachtung von Black Holes ab. Bis aufs Jahr 1783 und auf den Geologen John Michell ging er dabei zurück, wanderte zu Karl Schwarzschild, Albert Einstein, Stephen Hawking – und damit zur Allgemeinen Relativitätstheorie. „Eine heiße Kiste“, heute würde man vielleicht von „Hardcore-Physik“ sprechen, meinte der Autor. „Erst dank der Allgemeinen Relativitätstheorie“ seien Schwarze Löcher „für die Physik zugänglich“ geworden, hieß es schon in der Ankündigung des Vortrags.

Schließlich kam die Frage auf, wie Schwarze Löcher eigentlich aufkommen. „Ganz viel Masse auf ganz kleinem Raum“, erklärte der Autor. Würde man die Erde zusammendrücken auf die Größe einer Kirsche, hätte man ein Schwarzes Loch geschaffen, verglich Hornung. Mit Verweis auf Hawkings Forschungen verriet der Wissenschaftsjournalist, dass es „1060 Jahre“ dauere, bis ein Schwarzes Loch verdampfe. Doch wie entsteht dieses vermeintliche Nichts im Universum? Auch das erklärte Hornung. Sie entstünden „durch den Tod, den Kollaps von großen Sternen“. Wenn ein massenreicher Gasball „in tausende Trümmer zerrissen“ werde, Stichwort: Supernova. Denn auch Sterne sterben, „auch Sterne sind nur Menschen, sie haben eine gewissen Lebenszeit“, sagte Hornung.



Indirekt beobachtet worden sei ein Schwarzes Loch erstmals in den 1970er-Jahren, über die Wirkung ihrer Schwerkraft. Direkt war das bis vor Kurzem nicht möglich.



„Die Beobachtung von Gravitationswellen belegt eindeutig die Existenz von schwarzen Löchern. Mit dem Event Horizon Telescope wurden diese Massemonster sogar direkt abgebildet“, hieß es in der Ankündigung des Vortrages. Das entstandene Bild, „eine Sensation“, zeigte Hornung dem Publikum auch: „ein relativ braves Schwarzes Loch“ im Herzen der Milchstraße, das „nichts zu fressen“ habe und etwa 27 000 Lichtjahre von der Erde entfernt sei. „Ich weiß, ich habe sie strapaziert“, doch „ich habe Sie vorgewarnt“, schloss Hornung seinen Vortrag lächelnd ab. „Es war ein wirklich phänomenaler Abschluss“, attestierte ihm aber Uta Orawetz, Organisatorin der Weilheimer Lesepause.

