Klimafrühling Oberland: Auch Peißenberg ist heuer dabei

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf den Klimafrühling: (v.li.) Stefan Sendl, Martin Lehner (Gartenbauverein), Frank Zellner, Matthias Bichlmayr, Alexander Rossner (Zukunftswerk), Marie-Sophie Strodl (Klimafrühling-Koordinatorin im Rathaus), Matthias Reichhart, Michael Sendl (Grüne), Hans Arpke (Energiegenossenschaft) und Annette Daiber (Grüne). © Jepsen

Peißenberg – Vom 5. bis 25. Mai organisiert die Energiewende Oberland (EWO) wieder einen Klimafrühling. Neben den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie den Städten Penzberg und Weilheim ist heuer erstmals auch Peißenberg mit dabei.

Insgesamt sind es 170 Veranstaltungen, die in der Region von unterschiedlichen Institutionen angeboten werden. Peißenberg steuert 13 Projekte, Info-Workshops, Firmenrundgänge oder Wanderungen zum Programm bei. Als Akteure aus der Marktgemeinde treten unter anderem Gemeindewerke, die Kirchen, die Volkshochschule, Bündnis 90 / Die Grünen, das Zukunftswerk und die Marktgemeinde selbst auf. Am Donnerstag, 19. Mai, lädt die Kommune ab 8.30 Uhr zum „Klimafrühstück“ ins Bürgerhaus „Flöz“ ein. Bei dem Treffen soll es Diskussionen und Informationen rund um das Thema „Klimaschutz“ geben. „Wir freuen uns auf tolle Veranstaltungswochen“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) beim Pressegespräch zum Klimafrühling: „Es soll gezeigt werden, was bereits in Peißenberg in puncto ‚Energiewende und Klimaschutz‘ getan wird. Und wir wollen die Bürger zum Mitmachen animieren“, so Zellner. Ganz allgemein, so hieß es beim Pressegespräch, solle der Klimafrühling dem Thema „Klimaschutz“ eine „öffentlichkeitswirksame und niederschwellige Bühne“ geben.

Initiiert wurde Peißenbergs Teilnahme beim Klimafrühling von den beiden Klimaschutzreferenten im Marktrat, Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) und Matthias Bichlmayr (Grüne). „Auf der Klima-Uhr ist es nicht mehr fünf nach zwölf, sondern längst schon halb eins“, konstatierte Bichlmayr beim Pressegespräch. Die Menschheit laufe Gefahr, ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu verlieren. Deshalb sei die Sensibilisierung durch den Klimafrühling „ganz wichtig“: „Es sind tolle Projekte mit dabei“, so Bichlmayr. Obwohl Peißenberg von außen immer als „relativ konservativ“ wahrgenommen werde, sei in Peißenberg beim Klimaschutz schon einiges passiert. Diese Bemühungen müssten nun fortgesetzt und ausgebaut werden.



Es ist eine bunte Mischung, die Peißenbergs Fahnen beim Klimafrühling vertritt. Die Palette reicht vom Gartenbauverein (Aktionstag im Pfarrgarten am 21. Mai) über die Firma „BlueFlux Energy“ („Weg zur H2-Modellregion“; Film und Vortrag am 20. Mai, online oder vor Ort in der Bergwerkstraße 14) bis hin zu einer „Botanisch-historischen Führung“ über die Neue Bergehalde mit Ex-Gemeinderat Georg Karl (22. Mai ab 16 Uhr, Treffpunkt: Moosleite 1).



Natürlich präsentiert sich auch die Peißenberger Energiegenossenschaft beim Klimafrühling. Nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg, so konstatierte Vorstand Stefan Sendl, laste ein „unwahrscheinlicher Druck auf dem Energie-Thema“. Und die Aktivitäten der Genossenschaft werden in der Region aufmerksam verfolgt.



Wie beim Pressegespräch zu erfahren war, hat bereits die lokale Agenda 21 aus Weilheim angeklopft. Deshalb wird die Energiegenossenschaft auch am 9. Mai in der Kreisstadt im Haus der Begegnung über das Thema „Bürgerenergiegenossenschaft“ referieren. Laut Stefan Sendl, dem Vorstand der Peißenberger Energiegenossenschaft, soll dabei die Frage erörtert werden, „ob wirklich jeder Ort eine eigene Genossenschaft braucht, oder ob es nicht Lösungen für mehrere Orte gibt“. Zudem lädt die Genossenschaft zu einer Führung über das Solarparkgelände am Dornbichlweg (14. Mai ab 12.30 Uhr) ein. Einen Tag vorher gibt es ab 18 Uhr im Bürgerhaus „Flöz“ Infos zum Thema „Peißenberg und 999 Sonnendächer auf dem Weg zur Energiewende“.



Ein „Klimakino“ (Film „Wer wir waren“, 5. Mai ab 19 Uhr) und eine „Klimawanderung“ auf den Hohen Peißenberg (18. Mai ab 17.30 Uhr, Tiefstollen 1) bietet das Zukunftswerk an: „Da wollen wir zeigen, dass der Klimawandel sich nicht nur auf globaler Ebene abspielt, sondern auch etwas vor Ort mit uns zu tun hat“, so Matthias Reichhart, der für das Zukunftswerk arbeitet.



Nähere Details zum Veranstaltungsprogramm in der gesamten Region gibt es auf der Website zum Klimafrühling.

