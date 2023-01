Hexe Befana kommt nach Weilheim

Von: Stephanie Novy

Wie schon die vergangenen Jahre, kommt Hexe Befana auch 2023 wieder nach Weilheim. © Georg Müller

Weilheim – Die gute Hexe Befana kommt am Freitag, 6. Januar, um 11 Uhr auf den Marienplatz. Für die Kinder hat sie Süßigkeiten und kleine Geschenke dabei.

Zuerst singen die Besucher das Befanalied „La Befana vien di notte ....“ vor dem Hexenhäuschen. Dann kommt Befana heraus und kniet sich vor der Krippe des Trachtenvereins nieder, um zu beten. Schließlich ist sie ja schon seit mehr als 2 000 Jahren unterwegs auf der Suche nach dem Jesuskind. Danach beschenkt sie die Kinder. Für das leibliche Wohl gibt es Punsch und Kinderpunsch sowie weihnachtliches Gebäck.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Associazione di Cultura Italiana Weilheim – Italienischer Kulturverein Weilheim gibt es heuer spezielle Tassen, auf denen das Befanalied zu finden ist. Die gute Hexe Befana freut sich auf viele Besucher. Der Brauch ist in Italien sehr verbreitet; hier in Bayern, vielleicht sogar in ganz Deutschland, einzigartig.

