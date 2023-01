Befana zu Gast in Weilheim

Von: Bianca Heigl

Beim Besuch der Hexe Befana herrschte Hochbetrieb am Weilheimer Marienplatz. © Italienischer Kulturverein Weilheim e.V.

Weilheim – Nach der Überlieferung ist die italienische Traditionsfigur der Hexe Befana seit mehr als 2 000 Jahren auf der Suche nach dem Jesuskind. Für Kinder hat sie – ähnlich wie bei uns der Nikolaus – Süßigkeiten im Gepäck. Am Drei-Königstag machte sie wieder Station in der Kreisstadt und es wuselte so richtig auf dem Marienplatz. Rund 200 Kinder und Erwachsene waren gekommen, um die Befana in Empfang zu nehmen.

Das Spektakel für Groß und Klein veranstaltet in Weilheim seit vielen Jahren die Associazione di Cultura Italiana Weilheim, der Italienische Kulturverein. Wie üblich wartete Befana im Hexenhäuschen unter dem Weihnachtsbaum auf die Kinder. Als diese dann das Befana-Lied sangen, verließ die Hexe ihr Häuschen und ging zur Krippe des Trachtenvereins um zu beten. Nachdem am Drei-Königstag das Befana-Lied noch ein zweites Mal erklungen war, gab es für die Kinder Süßigkeiten und kleine Geschenke wie Edelsteine.



Zum 20-jährigen Bestehen der Associazione di Cultura Italiana Weilheim hatte der Verein heuer besondere Tassen mit Befana-Motiven im Gepäck, die man als Erinnerungsstück kaufen konnte. Für die Kinder und Erwachsenen war Punsch vorbereitet, dazu gab es Cantuccini, die doppeltgebackenen Mandelkekse aus der Toskana. „Heuer waren unheimlich viele Italiener und viele, viele Kinder da“, erzählte Petra Arneth-Mangano, Schriftführerin bei der Associazione di Cultura Italiana Weilheim.



In diesem Jahr konnte man die Befana sogar noch ein zweites Mal im Stadtgebiet erleben. Am Samstag schaute sie nämlich beim Marnbacher Gemeindehaus vorbei, wo die Erlebnis-Spielplatzrunde vorgestellt wurde. Selbstverständlich hatte sie auch hier Präsente für die Kinder im Gepäck.

