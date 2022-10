Hinterrücks geschlagen: Körperverletzung in Weilheim

Der Geschädigte gab an, dass er am Marienplatz geschlagen wurde. © Kreisboten-Archiv / Novy

Weilheim - Am Sonntag, 30. Oktober, um 00.35 Uhr erfolgte eine Mitteilung über das Krankenhaus Weilheim an die Polizei. Eine Person, die mit einer Kopfplatzwunde in der Notaufnahme erschien, gab an, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein.

Das teilte die Polizei Weilheim mit. Bei Abklärung vor Ort gab der 55-Jährige Geschädigte aus Seehausen an, dass er kurz zuvor am Marienplatz von möglicherweise zwei unbekannten Tätern hinterrücks geschlagen wurde. Anschließend hätten sich die Personen in unbekannte Richtung entfernt.

Der 55-Jährige war nach Angaben der Polizei deutlich alkoholisiert. Er erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus Weilheim entlassen werden.

Polizeiinspektion Weilheim bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Vorfall.

