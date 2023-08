Hirschberg-Alm in Pähl beherbergt wieder Geflüchtete

Von: Dieter Roettig

Teilen

Die Hirschberg-Alm in Pähl an der B2 Richtung Starnberg wird aktuell wieder auf unbestimmte Zeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt. © Roettig

Pähl – Zwischen 2016 und 2018 wurde die Hirschberg-Alm an der B2 Richtung Starnberg bereits als Sammelunterkunft für Geflüchtete genutzt. Nach Jahren des Leerstands sind jetzt wieder Asylbewerber in das ehemalige 4-Sterne-Hotel eingezogen.

Das gab Pähls Geschäftsleiterin Christiane Singer in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Das Landratsamt Weilheim-Schongau als Zuteilungsbehörde habe die Räumlichkeiten so weit renoviert, dass sie wieder bewohnt werden können. Inzwischen sind rund zwanzig männliche Flüchtlinge aus Afghanistan, Jordanien, Kongo, Nigeria, dem Jemen, der Türkei sowie aus der Ukraine eingezogen. Einige Frauen werden folgen, aber keine Kinder wegen der Gefahrenlage direkt an der viel befahrenen Bundesstraße. Da der ursprüngliche Pähler Helfer- und Unterstützerkreis nicht mehr existiert, regte Singer ein Wiederaufleben an.

Wie lange die Hirschberg-Alm diesmal als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist ungewiss. Ebenso, ob sie jemals wieder ein Comeback als Hotel- und Gastrobetrieb feiern wird. Die Alm mit dem lebensgroßen Hirsch als Wahrzeichen wurde 1930 eröffnet und war – abgesehen von der Kriegszeit – für viele Jahre ein begehrtes Ausflugsziel. In den „Autowander-Routen“ des ADAC gehörte das Haus regelmäßig zu den Top-Empfehlungen.

Auch die Prominenz kehrte gerne ein. So standen auf dem Parkplatz inmitten eines Heers von „Käfern“ der berühmte weiße Jaguar von Heinz Rühmann, das Karmann-Ghia Cabriolet von Petra Schürmann oder der Alfa Romeo von Formel-1-Pilot Jochen Rindt. Die Küche war legendär, die Süßspeisen ein Geheimtipp. Nach dem Verkauf und einem Intermezzo als argentinisches Steakhaus war Anfang des neuen Jahrtausends Schluss mit der Gastronomie. Jetzt kommt nur noch der Catering-Service angefahren, der die neuen Bewohner mit Essen versorgt.