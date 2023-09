Hund in Weilheim aus heißem Auto befreit

Von: Sabine Fleischer

Bei warmen Außentemperaturen kann ein Auto für Hunde innerhalb kurzer Zeit zur Todesfalle werden. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Weilheim - Hitzefalle Auto: Am Mittwochnachmittag, 23. August, haben Weilheimer Polizisten einen Hund befreit, der in einem überhitzten Auto zurückgelassen wurde. Polizei und die Tierschutzorganisation PETA erstatteten jetzt Strafanzeige.

Gegen 15.30 Uhr wurde der Inspektion Weilheim durch die Integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass im Bereich des Weilheimer Krankenhauses ein Hund in einem Fahrzeug eingesperrt ist. Die Beamten konnten dann in der Johann-Baur-Str. tatsächlich ein Fahrzeug mit einer Augsburger Zulassung feststellen, in dem sich im Kofferraum ein Hund befand. Zahlreiche Versuche, die Halterin zu erreichen, liefen ins Leere.

Angesichts der herrschenden Außentemperatur von über 30 Grad und der Tatsache, dass der Hund einen dehydrierten Eindruck machte öffneten die Weilheimer Beamten den Wagen über ein leicht geöffnetes Fenster und durch Umklappen der Rücksitzbank den Hund aus dem Wagen holen. Er wurde noch vor Ort mit Wasser versorgt und auf der Inspektion Weilheim an einen kühlen Platz gebracht, wo der Tier dann gegen 16.45 Uhr von der Besitzern abgeholt wurde.

Die Hundehalterin erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Auch PETA erstattete am 6. September Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München II. Die Tierrechtsorganisation fordert zudem ein Tierhalteverbot für die Frau.