Hohenpeißenberger Krippenfieber

Von: Ursula Gallmetzer

Tina Negele-Gosdzinskis und Matthias Negele (v. rechts) hat das Krippenfieber gepackt. Zur Freude von (v. links) Pfarrer Robert Kröpfl, Bürgermeister Thomas Dorsch, Rupert Weingartner vom Förderverein „Freunde der Wallfahrtskirche“ und Kirchenpfleger Ernst Schmidhuber wird eine ihrer Krippen derzeit in der Gnadenkapelle ausgestellt. © Gemeinde/Gronau

Hohenpeißenberg – Wer sich für Krippen interessiert, der sollte in den nächsten Tagen einen Ausflug auf den Hohen Peißenberg unternehmen. Neben den drei bereits vorhandenen Krippen, die der Pfarrei gehören, wird derzeit eine weitere Leihgabe ausgestellt.

„Die beiden hat einfach das Krippenfieber gepackt“, sagt Bürgermeister Thomas Dorsch und lacht, wenn er von Tina Negele-Gosdzinskis und Matthias Negeles Projekt erzählt. Letztes Jahr hätte das Paar ihn zu sich nach Hause eingeladen, um ein außergewöhnliches Hobby zu präsentieren.



Was Dorsch dort sah, gefiel ihm sofort. Denn die beiden Hohenpeißenberger basteln seit vielen Jahren an verschiedenen Krippen. „Für sie ist es ein Ausgleich zum stressigen Alltag“, weiß Dorsch. Oftmals würde Negele-Gosdzinskis, die in einem Hohenpeißenberger Gasthaus arbeitet, selbst nach anstrengenden Spätschichten noch stundenlang in der Nacht an ihren Krippen feilen. Neben dem Erstlingswerk sind derzeit nämlich noch zwei weitere Exemplare in der Mache.



Der Stall, der nun in der Gnadenkapelle am Berg steht, ist ein Erbstück einer Großtante. Nach und nach wurde die Umgebung dafür gestaltet – mit viel Liebe für die Feinheiten. „Das ist eine große Kunst“, sagt Dorsch anerkennend. Ihn beeindrucken vor allem die detailreichen Landschaftselemente.



Und die kann bis Lichtmess jeder bestaunen, der Lust hat. „Es ist einfach super, dass jetzt ein zusätzliches Kripperl steht und sich viele Leute daran erfreuen können“, findet der Bürgermeister. Denn bisher stand die gebastelte Krippe bei Negele-Gosdzinskis auf der Terrasse. In die Wohnung passte sie nicht mehr hinein.



Aufgebaut haben Negele-Gosdzinskis und ihr Mann alles selbst im Gotteshaus – komplett ehrenamtlich. Sogar Plexiglasscheiben zum Schutz des Exponats wurden extra angeschafft. „Es gab schon viele positive Rückmeldungen. Vor allem viele Familien kommen zum Kripperl­schauen“, ist Dorsch begeistert von der Resonanz in seiner Gemeinde. Bis das wichtigste Detail allerdings einzog in den Miniaturstall dauerte es noch ein bisschen, jetzt ist es soweit. Denn das Jesuskind kommt – wie es sich gehört – erst am heutigen 24. Dezember dazu.