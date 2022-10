Wieder freie Fahrt auf den Hohen Peißenberg

Von: Heinz Seifried

Kreiskämmerer Norbert Merk, Stellv. Landrat Wolfgang Taffertshofer Bürgermeister Thomas Dorsch und Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim (kleines Foto, v. links) freuten sich am Freitag über die Fertigstellung der Arbeiten an der Bergstraße. © Seifried

Hohenpeißenberg – Die Arbeiten sind abgeschlossen, wer auf den bayerischen Rigi will, kann die Bergstraße wieder uneingeschränkt nutzen. Bürgermeister Thomas Dorsch lud am Freitag anlässlich der Fertigstellung zu einer kleinen Feier ein.

Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim begleitete die Baumaßnahme von Anfang an und erläuterte am Freitag nochmals die Schwierigkeiten, die zu einer längeren Bauzeit von zirka einem halben Jahr geführt hatten. Ein großes Problem war die Entwässerung der Straße, die ja schon einige Male durch Starkregen überflutet wurde, wodurch Erdreich und Steine bis zur Straße in der Ortsmitte gespült wurden.



Die Zeiten , in denen gebaut werden durfte, waren natürlich auch ein großes Thema: nur montags und dienstags, in den Ferien gar nicht und auch nicht an den Wochenenden. Lenker erwähnte die gute Kommunikation mit der Baufirma Strommer, die auch mal bei schwierigen Lagen sehr entgegenkommend gewesen sei.



Der Stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer erklärte, dass der Landkreis die Instandhaltung und Erneuerungen der Kreisstraßen sehr ernst nehme und rund fünf Millionen Euro pro Jahr dafür aufgewendet werden. Kreiskämmerer Norbert Merk war erfreut, dass sich die Kosten für die Arbeiten an der Bergstraße im überschaubaren Bereich hielten und mit 1,5 Millionen Euro das Bauvorhaben kaum über dem veranschlagten Finanzierungsplan lag.



Bürgermeister Dorsch bedankte sich nochmals bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Gewandt an die Gäste der Feierstunde, hauptsächlich Anwohner, würdigte er deren Verständnis für einige Unannehmlichkeiten. Seien sie doch erheblichen Einschränkungen ausgesetzt gewesen. Nicht zuletzt galt das auch für die Familie Fischer vom Restaurant Bayerischer Rigi, deren Betrieb natürlich zwischenzeitlich auch etwas eingeschränkt war.