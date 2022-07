„Wandern im Pfaffenwinkel“: Hospizverein im Pfaffenwinkel präsentiert Buch

Präsentierten stolz das Buch: (v.li.) Hospizvereinsvorsitzende Renate Dodell, Stiftungsvorsitzender Dr. Anton Schuster und Hospizvereins-Schirmherr Dieter Fischer, der moderierte und seine humorvoll geschriebene jährliche Silvester-Wanderung nach Andechs las. © Brandmaier

Polling – Wenn jemand einen runden Geburtstag feiert, bekommt er in der Regel Geschenke. Beim Hospizverein im Pfaffenwinkel ist es genau umgekehrt.

Der macht zu seinem 30-jährigen Bestehen Kultur-, Natur und Wanderfreunden ein besonderes Geschenk, nämlich das Buch „Wandern im Pfaffenwinkel“, das im Tassilosaal des Klosters Polling präsentiert wurde. Darin beschrieben sind 26 Touren zwischen Loisach und Lech sowie im gesamten Einzugsgebiet des Hospizvereins Pfaffenwinkel vom Murnauer Moos und Kochelsee bis Starnberger- und Ammersee.

Herausgegeben hat es die Stiftung Hospizverein im Eigenverlag, geschrieben hat es Stiftungsvorsitzender Dr. Anton Schuster, der jede Tour auch selbst gegangen ist. Von Hospizvereinsvorsitzender Renate Dodell stammen über 100 Fotos, und verschiedenste Autoren steuerten ihre persönlichen Geschichten bei. So wie zum Beispiel Schauspieler Dieter Fischer, der Schirmherr des Hospizvereins, der im Landkreis Starnberg lebt und jedes Jahr an Silvester von daheim aus nach Andechs geht. Oder der Vorsitzende der Weinbruderschaft Polling, Franz Vielhuber, der bei der Präsentation ebenfalls aus dem Buch las und dabei das Geheimnis des großen Pollinger Weinfasses lüftete. Und man erfährt auch, wie der ehemalige Bernrieder Bürgermeister Walter Eberl, der auch Gründungsmitglied des Hospizvereins war, das Buchheim-Museum nach Bernried holte, nachdem Feldafing es nicht haben wollte… Dazu gibt es jede Menge Wissenswertes über Kultur und Natur am Wegesrand. Und jeder, der mit eingebunden war, machte ehrenamtlich mit, Kosten entstanden lediglich für Layout und Druck. Musikalisch umrahmt wurde die Buchvorstellung vom Ensemble „Saitendruck“. Und weil Wandern durstig macht, gab es am Ende der Präsentation noch eine Weinverkostung der Pollinger Weinbruderschaft.



Der Reinerlös aus dem Verkauf des 208 Seiten umfassenden Buchs kommt der Hospizarbeit zugute. Erhältlich ist „Wandern im Pfaffenwinkel“ in Weilheim in den Buchhandlungen „lesbar“ und „Zauberberg“ sowie direkt beim Hospizverein Pfaffenwinkel über E-Mail an verwaltung@hospizverein-pfaffenwinkel.de

Von Kreisbote