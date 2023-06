21-jähriger Huglfinger von drei Männern mit Fäusten und Pfefferspray attackiert

Von: Kai Lorenz

Drei unbekannte Männer sollen am Samstagmorgen einen 21-jährigen Huglfinger geschlagen und Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. (Symbolfoto) © dpa/Philipp von Ditfurth; Montage HEADLINE24

Huglfing – Erst kassierte er Schläge und dann auch noch Pfefferspray ins Gesicht. Ein 21-jähriger Mann aus Huglfing wurde am Samstag von drei mutmaßlichen Tätern angegriffen und verletzt.

Er selbst hatte am Samstagmorgen den Notruf verständigt, dass er gegen 01.35 Uhr im Bereich der Hauptstraße 43 in Huglfing von drei bislang unbekannten Personen geschlagen wurde und auch Pfefferspray abbekommen habe. Wie die Polizei berichtet, haben die Beamten den 21-Jährigen mit einer stark blutenden Gesichtsverletzung und geröteten Augen am besagten Ort angetroffen. Er gab an, von drei ihm unbekannten Männern vollkommen grundlos angesprochen worden zu sein. Dann sei er mit mehrere Faustschläge niedergeschlagen worden und hätte auch eine Ladung Pfefferspray direkt in das Gesicht abbekommen. Der stark alkoholisierte Huglfinger wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Personenbeschreibung der Täter konnte das mutmaßliche Opfer nicht abgeben. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Zeugen werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 zu verständigen. Wer hat zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die drei Täter geben?