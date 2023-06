Aggressiver 21-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen und in Schutzunterbringung verlegt

Von: Kai Lorenz

Ein 21-jähriger aus Huglfing randaliert und widersetzt sich der Polizei. (Symbolbild) © Markus Brandhuber

Huglfing - Am Samstag, gegen 18:50 Uhr, erhielt die Polizei Weilheim mehrere Anrufe über einen aggressiven Mann in Huglfing. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte, den 21-jährigen Huglfinger verbal zu beruhigen, zeigte sich dieser unkooperativ.

In Anbetracht seiner Aggression wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Der junge Mann widersetzte sich jedoch dieser Anweisung und wurde daraufhin in polizeiliches Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

In der Gewahrsamszelle eskalierte die Situation weiter. Der 21-Jährige geriet laut Polizei in einen schweren psychotischen Zustand, was eine Schutzunterbringung erforderlich machte. Um ihn sicher in eine geeignete Klinik zu transportieren, mussten mehrere Beamte ihn fesseln. Trotz der Fesseln versuchte der junge Mann die Polizisten zu treten und zu schlagen. Ein Beamter wurde von einem Fußtritt getroffen, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Huglfinger wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Weitere Ermittlungen sind im Gange.