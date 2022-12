Drei Festnahmen nach Schockanrufen

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die Fahndungsmaßnahmen der Beamten verliefen erfolgreich. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / anele77

Huglfing – Die letzten Tage waren geprägt von einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen im südlichen Oberbayern.

Die Kripo meldet jedoch auch einen Erfolg: In Huglfing und Mittenwald konnten am Mittwoch zwei Geldabholer auf frischer Tat festgenommen werden. Ein dritter ging den Beamten nach zwei erfolgreichen Geldübergaben in die Falle.



Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, kurz KPI (Z) Oberbayern Süd, führt in zahlreichen Verfahren von Callcenterbetrug die polizeilichen Ermittlungen. Am Montag und Dienstag kam es alleine in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim zu über 140 solcher betrügerischen Anrufen.



Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der KPI (Z) Oberbayern Süd, zusammen mit der GPI Murnau, KPI Weilheim, Kräften des Polizeipräsidiums München und in enger Absprache mit den benachbarten Kollegen aus Tirol, konnten ein 34-Jähriger und ein 21-Jähriger in Huglfing beziehungsweise Mittenwald festgenommen werden. Ein 38-Jähriger wurde zudem von Kräften des Polizeipräsidiums München im Bereich Burgau festgenommen.



Insgesamt wurden über 220 000 Euro Bargeld, circa 1,5 Kilogramm Krügerrand-Goldmünzen und über 600 Gramm hochwertiger Goldschmuck sichergestellt. Alle drei sind nun in Untersuchungshaft.

