Huglfinger meistern das Radrennen Race Across Germany

Von: Mihriban Dincel

Sind stolz auf ihre Leistung (v. li.): Moritz Willburger, Boris Kesseler, Markus Huber und Samuel Cherlias. © Privat

Huglfing/Landkreis – Huglfings Bürgermeister Markus Huber und sein Teamkollege Boris Kesseler haben es geschafft. Sie sind beim Radrennen Race Across Germany mehr als 1 100 Kilometer in 53 Stunden gefahren.

Von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen führte die Strecke. Dabei lief nicht immer alles rund. Los ging es am Freitag. In den ersten 30 Kilometern hatte Huber bereits eine Reifenpanne. Das Begleitteam im Auto konnte dieses Problem aber schnell lösen. Jedoch stellte auch das Wetter eine Hürde dar. „Es hat zehn Stunden durchgängig geregnet“, sagte Huber. Darauf waren die Radler zwar vorbereitet, jedoch sei auch in der ersten Nacht die Temperatur auf nur fünf Grad Celsius gesunken. So mussten sie eine Pause im Auto einlegen und sich aufwärmen. „Von der Nacht in den Morgen hineinzufahren und die Morgenröte zu sehen, das war dann aber wunderschön“, schwärmte Huber.

Der Samstag sei besonders fordernd gewesen, gestehen beide. Der starke Gegenwind, eine Temperatur von circa 35 Grad Celsius und die zu überwindenden Höhenmeter, insgesamt 8 300 Hm, führten dazu, dass Huber und Kesseler viel Zeit und Motivation verloren. Bei Kesseler kamen zudem Knieprobleme hinzu, die jedoch nicht gravierend waren.



Am Sonntag ließ Kesselers Energie durch die Müdigkeit stark nach. Daher entschied sich das Team, trotz der verlorenen Zeit, eine kurze Schlafpause einzulegen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Radfahrer nur circa 15 Minuten geschlafen. Mit neuer Kraft hatten die beiden anschließend nur ein Ziel: Ankommen. Dabei sei die größte Leistung nicht die körperliche, sondern die mentale gewesen. „Dadurch haben wir unsere mentale Stärke weiterentwickelt und das bleibt fürs Leben“, stellt Huber fest.



Die letzten 100 Kilometer seien eine „Genussfahrt“ gewesen, so Huber. „Das ist die Heimat. Erst ab da haben wir realisiert, was wir geleistet haben“. Auch seien bereits ab Weilheim Freunde und Bekannte gekommen, um die beiden anzufeuern und später in Empfang zu nehmen.



Ebenfalls motivierend sei das Begleitteam im Auto gewesen. Die beiden Jungs Moritz Willburger und Samuel Cherlias wussten laut Kesseler immer, was die beiden Radler gerade brauchten und hielten die Fahrräder stets in Stand. Huber fügte hinzu, wie wichtig ein harmonisches und gutes Team sei. Denn davon hinge letztlich der Erfolg des Rennens ab. „Auf dieses Team konnte man sich verlassen. Das trägt einen Kilometer weit und bringt auch Spaß mit in die Sache“, lobte Kesseler.



Die gesamte Strecke sind die Radfahrer in 53 Stunden gefahren. 42 Stunden waren davon reine Fahrtzeit. Es sei ein erhebendes und emotionales Gefühl gewesen, die Leute jubeln zu sehen und zu verstehen, welche Leistung man erbracht hat, versuchte Kesseler die Erlebnisse in Worte zu fassen. Für Huber war es ein Erlebnis, „das man im Leben vielleicht nur einmal macht und nie wieder vergisst“. Jetzt wollen sich beide zunächst auf andere Aktivitäten konzentrieren. „Wir sind in kein Loch gefallen. Das Gefühl von: ‚Was soll ich jetzt machen‘ ist nicht da. Wir können uns noch lang über das Erreichte freuen. Wir sind stolz und zufrieden“, erklärte Huber.

