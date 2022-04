Den Versuch wagen: Zwei Huglfinger nehmen am Race Across Germany teil

Von: Mihriban Dincel

Teilen

2019 nahmen Markus Huber (links) und Boris Kesseler (rechts) auch an einem 24-Stunden Rennen in Kelheim teil. © Privat

Huglfing – Zwei Huglfinger wagen einen Versuch: Boris Kesseler und Huglfings Bürgermeister Markus Huber planen am diesjährigen Fahrradrennen Race Across Germany im Juli teilzunehmen. Ziel ist es, 1 100 Kilometer in 48 Stunden zu schaffen.

Das erste Mal fuhren Kesseler und Huber eine lange Strecke non-Stop im Jahr 2018. Non-Stop heißt in diesem Zusammenhang zwar ein paar kleine Pausen, doch der Schlaf bleibt aus. Das Ziel war damals Venedig, wohin ein Weg von rund 450 Kilometern bewältigt werden musste. „Das Ganze hat sich so entwickelt und immer gesteigert“, erklärt Kesseler. Auf die Venedig-Fahrt folgte eine Tour nach Bologna von rund 520 Kilometern und später nach Köln mit circa 680 Kilometern. „Zunächst denkt man sich, warum tut man sowas. Doch sobald man es geschafft hat, setzt ein unbeschreiblich gutes Gefühl ein“, versucht Huber die Erlebnisse in Worte zu fassen. Neben einer körperlichen, sei vor allem auch eine geistige Willenskraft erforderlich, um die ganze Fahrt über motiviert zu bleiben und nicht aufzugeben, fügt er hinzu. Denn Schmerz oder Müdigkeit können bei solchen Fahrten ein Gegner sein. „Wenn man aber einen Rhythmus hat, fährt der Körper nicht runter, ist voller Adrenalin und die Müdigkeit bleibt aus“, erläutert Huber.

Der Vorschlag, nun am Race Across Germany teilzunehmen, kam von Kesseler. „Die Vorbereitungen und das Training laufen bereits, aber wir haben Respekt vor der Strecke“, gibt er zu. Bei diesem organisierten Rennen können die Teilnehmer*innen einzeln, als Team oder als Staffel mitfahren. Die Route führt von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen. Die insgesamt 1 100 Kilometer wollen die beiden Männer als Team absolvieren. Das bedeutet, jeder fährt dieselbe Strecke gleichzeitig. Das sei ein gewisser Ansporn, denn wenn die Geschwindigkeit beider Teammitglieder angepasst ist, verstehe man sich auch wortlos und motiviere sich gegenseitig. „Das macht ein gutes Team aus“, erklärt Kesseler. Auch haben die beiden bereits ein Roadbook erstellt, welches grob skizziert, wann bestimmte Etappen während des Rennens erreicht werden sollten. Auch das diene zum einen als Motivation und zum anderen als Überblick. Während des Rennens werden die beiden von einem Fahrzeug begleitet, welches bei einem medizinischen Notfall oder auch für die Nahrungsmittelbeschaffung vor Ort zuständig ist. So können sich die beiden Radler ganz auf das Fahren konzentrieren.



Das Rennen startet am 1. und endet am 3. Juli. Am Freitag geht es somit für die beiden in Flensburg los mit dem Ziel, Sonntagvormittag in Garmisch anzukommen. Huber betont, dass es zwar ein Ziel gäbe, sie aber nicht verbissen seien. „Der Spaß soll an erster Stelle stehen. Daher ist Ankommen das Ziel, aber unter 48 Stunden, das wäre das Sahnehäubchen“, fügt Kesseler hinzu. Dieses Rennen sei eine große Herausforderung und daher nur ein Versuch. Viele Faktoren, wie die Gesundheit oder das Wetter, würden den Verlauf beeinflussen.



Doch die beiden Radfahrer sind zuversichtlich, dass sie auch diese Hürde meistern werden. Insbesondere nach hinten raus, wird das ganze vermutlich ein Selbstläufer, „weil das unsere Heimat ist“, erklärt Huber. Dabei sei nicht nur das Ziel entscheidend, sondern es ginge auch darum Landschaften zu sehen, Eindrücke zu gewinnen und wirklich wahrzunehmen, wo man sich gerade befindet. Und in vielen Momenten „wird man für die Bemühung belohnt“, so Kesseler.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.