Humorfestival Bernried: Bis zum 18. September gibt‘s noch was zum Lachen

Von: Stephanie Novy

Bernried – Grund zu Lachen gibt erneut das Humorfestival Bernried. Ausstellungen und diverse Auftritte von namhaften Kabarettisten finden sich dieser Tage in der Gemeinde am Starnberger See.

1 / 21 Das Humorfestival Bernried geht noch bis zum 18. September. © Novy

Vom Buchheim Museum bis zum Kloster Bernried, entlang des Ufers schlängelt sich der Weg. Das Wasser plätschert vor sich hin, die Sonne lässt die Bäume und Sträucher am Wegesrand in sattem Grün erstrahlen. Und dazwischen tauchen immer wieder großformatige Bilder auf. Der Humorparcours zeigt 30 Cartoons von bekannten Karikaturisten und Karikaturistinnen. Da geht es um E-Autos, die gerade im Sonderangebot sind, um den altersbedingten Verfall des menschlichen Körpers oder auch um ein alternatives Ende der Geschichte um die Arche Noah. Wer den Seeweg entlang spaziert, wird nicht nur mit einer herrlichen Aussicht belohnt, die Ausstellung sorgt auch für viele lächelnde Gesichter. Und zwischendrin dann schallendes Gelächter. Im Lachwald, installiert von David Berlinghof, kann man das Gackern, Kichern und Gepruste von großen Humorkünstlern wie Gerhard Polt und kleinen Naturtalenten hören.

Meerjungfrauen im Ruhestand

Beim Kloster Bernried angekommen, lohnt sich ein Besuch des Klostergartens. Dort bevölkern komische Gestalten und Wesen von Mia Böddecker, Alto Hien und Erwin Schwentner das kleine Idyll. Auf der Wiese, im Teich, teilweise versteckt im Grünen – es gibt einiges zu entdecken.



Böddecker zeigt im Klostergarten Fabelwesen aus Frauen- und Fischkörpern, die – so der Mythos – im (Starnberger) See leben. Die Künstlerin fragt sich: „Was wird aus einer Meer- oder Seejungfrau, wenn sie ausgedient hat, nicht länger jung und hübsch ist?“ Die Antwort findet sich im Klostergarten. Dort scheint es den in die Jahre gekommenen Wesen gut zu gehen – und Wassergott Neptun scheint die Gesellschaft auch zu mögen.

Namhafte Künstler

Neben den Ausstellungen sind auch noch einige Veranstaltungen geplant. Zum Sommer- und Festivalausklang krönt das Humorfestival Bernried sein diesjähriges Programm mit zwei weiteren Granden aus der Kabarettszene. Helmfried von Lüttichau (10. September) und Bruno Jonas (16. September) präsentieren ihre aktuellen Programme im neu ausgebauten Sommerkeller. Karten sind unter anderem im Tourismusbüro Bernried erhältlich. Die große Sommerausstellung im Buchheim Museum ist dieses Jahr dem Meister der komischen Malerei, Rudi Hurzlmeier, gewidmet und läuft noch bis zum 25. September.

Mehr Informationen zum Programm des Humorfestivals Bernried gibt es online.

