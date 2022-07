Humorfestival in Bernried geht in die zweite Runde

Von: Stephanie Novy

Teilen

In Bernried gibt es beim Humorfestival derzeit unter anderem den Humorparcours zu sehen. Außerdem können sich Besucher auf Auftritte vieler namhafter Künstler freuen. © Lange

Bernried – Die nächsten Monate stehen wieder ganz im Zeichen des herzhaften Lachens. Das Humorfestival Bernried ist offiziell eröffnet.

Es ist das einzige Festival in Deutschland, das sich ganz dem Thema Humor und der komischen Kunst widmet. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet es nun zum zweiten Mal statt und läuft bis zum 18. September. Mit dabei sind wieder große Namen aus der Kabarett- und Karikaturistenszene sowie ein erweitertes Programm mit Veranstaltungen, Workshops und Kasperltheaterfest für die ganze Familie. Neu ist außerdem eine Fachtagung zur Heilkraft des Humors in der Klinik Höhenried.



Veranstaltet wird das Humorfestival von der Initiative Forum Humor und komische Kunst e.V. gemeinsam mit der Gemeinde Bernried und dem Buchheim Museum der Phantasie. Der Kartenverkauf für die Großveranstaltungen läuft über München Ticket und das Tourismusbüro Bernried. Mehr Informationen unter www.forum-humor.de.



Die große Sommerausstellung im Buchheim Museum ist dieses Jahr dem Meister der komischen Malerei, Rudi Hurzlmeier, gewidmet. Mit über 200 Arbeiten ist sie die umfangreichste Werkschau Hurzlmeiers, die je zu sehen war. Der Klostergarten Bernried wird von komischen Gestalten und Wesen von Mia Böddecker, Alto Hien und Erwin Schwentner bevölkert. Der Humorparcours mit 30 Cartoons von 18 bundesweit bekannten Karikaturisten säumt den Seeweg vom Buchheim Museum bis zum Kloster Bernried. Er passiert den Lachwald, installiert von David Berlinghof, erfüllt vom Lachen großer Humorkünstler und kleiner Naturtalente.



Verschiedene Auftritte



Über den Sommer gibt es wieder Konzerte und Veranstaltungen zwischen Klosterhof und Sommerkeller: Luise Kinseher (21. Juli), Gerhard Polt und die NouWellCousines (22. Juli), Maxi Schafroth (23. Juli), Helmfried von Lüttichau (10. September) und Bruno Jonas (16. September) treten auf. Außerdem ist der Kinofilm „Rotzbub“ von Manfred Deix zu sehen (2. September). Erstmals findet ein Kasperltheaterfest unter der Schirmherrschaft von Gerhard Polt statt, das vor allem Kinder (aber nicht nur) im Blick hat: Kasperls Spuikastl, Katis Kasperltheater, das Figurentheater ZIRZOP oder die Theater-Werkstatt von Danjiela Pöschl präsentieren „Kasperl satt“ zum Anschauen und Mitmachen. In einer ganzen Reihe von Workshops im Buchheim Museum und in der Gemeindebücherei führen renommierte Künstler interessierte Kinder an Musik, Zeichenkunst und Geschichtenerfinden heran.



Ein Höhepunkt ist auch die Tagung „Humor heilt!“ am 9. September, die erstmalig in Zusammenarbeit mit der Klinik Höhenried veranstaltet wird. Hier werden die Einsatzmöglichkeiten von Humor als Heilkraft diskutiert. Referenten sind sowohl Praktiker, Mediziner, Therapeuten als auch humorsachverständige Künstler

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook..