Hund verursacht Verkehrsunfall in Polling

Eine Hundehalterin erwartet ein Strafverfahren, weil ihr Vierbeiner einen Verkehrsunfall verursachte. © Symbolfoto: PantherMedia / thomas_koschnick.gmx.de

Polling ‒ Unvermittelt springt ein Hund auf die Straße und verursacht einen Verkehrsunfall. Die Halterin erwartet nun ein Strafverfahren.

Wie die Polizei Weilheim berichtet, befuhr am 13. September eine 65-jährige Obersöchingerin mit ihrem Pkw die Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Murnau. Auf Höhe Längenlaich lief plötzlich ein Hund von rechts auf die Straße. Die Pkw-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht mehr vermeiden. Der Hund blieb wie durch ein Wunder so gut wie unverletzt. An dem Pkw wurde die rechte Front beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die Halterin des Hundes konnte ermittelt werden. Da sie für den Hund verantwortlich ist und ihrer Sicherungspflicht nicht ausreichend nachkam, erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

