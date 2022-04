Sprechstunde für Geflüchtete aus der Ukraine im Iku Peißenberg

Von: Ursula Gallmetzer

Elena Schüppler (li.), Gertraud Reichert (re.) und Ursula Einberger (direkt dahinter) informieren bei der Ukraine-Sprechstunde im iku. © Gallmetzer

Peißenberg – Über 100 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits in Peißenberg angekommen. Damit sie sich schnell zurechtfinden, bieten Ehrenamtliche im interkulturellen Treffpunkt (iku) Unterstützung an.

Für einige der Anwesenden bei der Ukraine-Sprechstunde war der Weg in den Nachbartrakt kurz, denn gleich neben dem iku im ehemaligen Krankenhaus haben auch schon zahlreiche Flüchtlinge ein zu Hause auf Zeit gefunden. Viele sind gerade erst dabei, sich zu akklimatisieren. Zwar haben die meisten beim Landratsamt bereits Auskünfte erhalten, doch so kurz nach ihrer beschwerlichen Reise sind wenige von ihnen wirklich aufnahmefähig. „Sie sind oft so im Tunnel, dass sie gar nicht mitbekommen, was ihnen alles erzählt wird“, sagt Gertraud Reichert. Genau deshalb ermöglicht sie mit weiteren Mitgliedern des Unterstützerkreis Asyl den Ukrainer*innen, sich in Ruhe zu informieren und ausgiebig Fragen zu stellen.

Das würde nicht ohne Elena Schüppler funktionieren. Die gebürtige Ukrainerin ist als Übersetzerin vor Ort und kann als Psychologin auch mit der schwierigen mentalen Situation ihrer Landsleute umgehen. Sie schiebt die Sprachbarrieren beiseite und übersetzt ganz ruhig jede Frage. Und davon haben die Anwesenden viele. „Was sind die ersten Schritte, die ich unternehmen muss, damit meine Kinder in die Schule können?“, will Familienvater Juri wissen. „Wenn mein Mann Arbeit findet, bekomme ich dann auch noch Geld?“, hat eine Mutter sorge um die finanzielle Existenz ihrer Familie. Eine Jugendliche wünscht sich, dass sie beim Eiskunstlauf mitmachen kann. Auch eine Peißenbergerin, die eine ukrainische Familie beherbergt, ist gekommen und auf der Suche nach Informationen: Sie will wissen, wer ist zuständig, wenn es um das Antreten einer Arbeitsstelle geht.



Auf einige Fragen hat Reichert sofort eine Antwort parat. Sie profitiert von der Erfahrung der letzten Jahre. Bei anderen Fragen blättert sie kurz in ihrem dicken Aktenordner, zieht Formulare heraus, notiert Telefonnummern oder verweist auf die Flyer, die zentral auf dem langen Tisch vor ihr liegen. Kindergärten, psychologische Hilfe oder Kleider- und Lebensmittelausgaben: Auf Ukrainisch wird Wichtiges kurz und bündig erläutert.



Eine große Sorge hat ein anwesender Rentner: Seine Herzmedikamente reichen gerade noch für zwei Tage. Nachschub ist bisher keiner in Sicht. „Beim Kardiologen ist es fast unmöglich, so schnell einen Termin zu bekommen“, weiß Reichert und will sich der Sache annehmen. Außerdem wüssten viele Ärzt*innen nicht, wie sie mit dem Behandlungsschein der Menschen aus der Ukraine umgehen sollen. Oft bestehe Sorge um die Bezahlung der Behandlung. „Es wäre sinnvoll, wenn das Gesundheitsamt besser aufklärt.“

Reichert ist froh, dass sie helfen kann. Der gesamte Unterstützerkreis profitiert von den Strukturen, die bereits vorhanden sind, und dem über Jahre mühsam erarbeiteten Erfahrungsschatz. Auch in den nächsten Wochen soll dieser an die Hilfesuchenden weitergegeben werden. Montags von 17 bis 20 Uhr findet die Sprechstunde im iku statt. Mehr Informationen gibt es unter peissenberg@asylimoberland.de oder bei Lisa Hogger unter Tel. 0176/60308865.

