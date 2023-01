Im neuen Jahr hat die Gemeinde Oberhausen allerhand vor

Von: Peter Stöbich

Teilen

Oberhausen steht finanziell gut da. 3,8 Millionen Euro hat die Gemeinde auf der hohen Kante. © Symbolfoto: PantherMedia/Andriy Popov

Oberhausen – Ein schwieriges Thema, das den Oberhausener Gemeinderat schon im vergangenen Jahr beschäftigt hat, wird die Kommunalpolitiker auch heuer begleiten: Zur geplanten Wohnbebauung an der Waldstraße könnte es ein Bürgerbegehren geben, das die Gegner des Vorhabens initiiert haben.

„Bis alle Unterschriften geprüft sind und eine Entscheidung gefallen ist, bin ich als Bürgermeister verpflichtet, das Bauleitplanverfahren fortzuführen“, sagt Rudolf Sonnleitner. Er will zeitnah in die öffentliche Ausschreibung gehen und hat ein Ingenieurbüro mit einem Schutzkonzept gegen Starkregen beauftragt, das mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt werden muss.

Als weiteres wichtiges Thema nennt Sonnleitner den Abschluss des Energienutzungsplans; damit wird sich das Ratsgremium bereits in seiner nächsten Sitzung am 2. Februar befassen. Oberhausen will die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bis 2035 mit konkreten Projekten für Hausbesitzer, Betriebe und Kommunen realisieren. Dabei wird die Kommune von Spezialisten der Energiewende Oberland aus Penzberg unterstützt.



Der Haushalt für das laufende Jahr steht erst zu einem späteren Zeitpunkt auf der Tagesordnung, „wahrscheinlich im zweiten Quartal“, so der Bürgermeister. Trotz einer Rekordhöhe der Kreisumlage von 1,34 Millionen Euro (im Vorjahr 1,22 Millionen) steht die Kommune finanziell sehr gut da: „Unser aktuelles Polster beträgt 3,8 Millionen!“



Gewerbesteuer stark rückläufig

Während die Beteiligung an der Einkommensteuer voraussichtlich um 75 000 auf 1,67 Millionen Euro ansteigen wird, ist die Gewerbesteuer mit 220 000 Euro stark rückläufig: „Vergangenes Jahr lag sie noch bei einer halben Million“, so Sonnleitner. Ihre Rücklagen kann die Gemeinde gut brauchen, denn allein die Umgestaltung der Bahnhofstraße schlägt mit 600 000 Euro für Tiefbaumaßnahmen zu Buche.



Auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie die Anschaffung eines neuen Traktors, schmälern das Rücklagenpolster: „Der kostet uns samt Zubehör für den Winterbetrieb 204 000 Euro.“ Weitere wichtige Themen in den kommenden Monaten sind unter anderem die Erweiterung des Oberhausener Gewerbegebiets um 3 500 Quadratmeter sowie die Wasserversorgung. Nachdem einige Lecks in den Leitungen geschlossen wurden, denkt der Bürgermeister an einen Ringschluss mit benachbarten Versorgern, um einander bei Notsituationen aushelfen zu können.



Ferner listet der Bürgermeister eine ganze Reihe kleinerer Maßnahmen auf, die im Laufe dieses Jahres realisiert werden sollen. Dazu gehören unter anderem eine Urnenstele am Friedhof von St. Mauritius, der Einbau einer öffentlichen Toilette in die Aussegnungshalle, zwei E-Ladestationen am Rathausparkplatz und eine Querungshilfe in der Bahnhofstraße/Ecke Seestraße.



Bei vielen Projekten, wie etwa der Wasserversorgung, spricht sich Sonnleitner, der erst seit neun Monaten im Amt ist, mit seinen Kollegen in der Verwaltungsgemeinschaft Huglfing ab: „Wir treffen uns regelmäßig und pflegen eine sehr harmonische und konstruktive Zusammenarbeit.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.