ImagineKids: Gala am Ende der SommerZirkusWochen

Von: Bianca Heigl

Teilen

Waghalsige Luftakrobatik und vieles mehr präsentierten die ImagineKids bei ihrer Gala. © Heigl

Weilheim – Auch heuer gab es sie wieder, die SommerZirkusWochen des Mütter- und Familienzentrums Weilheim. Mehr als 160 zirkusbegeisterte Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren konnten hier erste Zirkusfertigkeiten erlernen. Aufgeteilt auf zwei Wochen nahmen sie die rund 35 Betreuer unter ihre Fittiche. Was dabei herauskam, konnten die Familien bei der großen Abschlussgala in der Turnhalle des SOS-Jugendhauses bewundern, die sich zu diesem Anlass in ein bunt geschmücktes „Zirkuszelt“ verwandelt hatte.

Als Betreuer hatte man wieder erfahrene und ausgebildete Pädagogen, Ehrenamtliche aus Zirkus und Freizeitpädagogik, Übungsleiter und Jugendleiter aus der Weilheimer und Münchener Umgebung gewonnen. Das Team um Florian Kluthe wurde ergänzt von Juniorbetreuern, also Kindern, die im letzten Jahr die SommerZirkusWochen mitgemacht hatten. Sie boten den kleinen Zirkusschülern eine unvergessliche Woche rund um das Naturfreundehaus mit viel Natur, gesundem Essen und einer Menge Spaß. An der frischen Luft wurde geübt, gespielt und gechillt, das Essen bereitete das eigene Köcheteam täglich frisch im Mütter- und Familienzentrum zu.



Im Mittelpunkt standen die verschiedenen Workshops, bei denen die Kinder auf Einrad, Slackline, Rola-Bola und Reifen-Wippen unterwegs waren, sich im Jonglieren, Devilstick, Diabolo und vielem mehr üben konnten sowie Akrobatik und Luftakrobatiknummern einstudierten. Heraus kam dabei eine bunte Gala, die von den Kindern selbst moderiert wurde. Und mit der eigenen Zirkuszeitung entstand zudem ein bunter Bilderbogen mit Interviews, Berichten aus dem Zirkuscamp, Geschichten, Rätseln, Fotos und vielem mehr.



Bei der großen Abschlussgala der zweiten Woche in der Turnhalle des SOS-Jugendhauses belohnten die begeisterten Zuschauer – ebenso wie bei der Gala der ersten Woche auf der Weidenbühne am Naturfreundehaus – die jungen Künstler mit nicht enden wollendem Applaus.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.