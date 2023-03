In Peißenberg sollen zwei Courts für Padel-Tennis entstehen

Von: Bernhard Jepsen

Die beiden Padel-Courts sollen im nordöstlichen Bereich der Tennis-Anlage errichtet werden. © Übersicht: Jepsen

Peißenberg – Es ist noch eine junge Sportart, liegt aber bereits voll im Trend: die Rede ist von Padel-Tennis, einer Mischung aus Squash und Tennis. Auch in Peißenberg sollen bald zwei Courts entstehen – nämlich auf der Anlage der Tennis-Abteilung des TSV Peißenberg an der Max-Planck-Straße.

Das baurechtliche Verfahren ist fast abgeschlossen. Nur noch die abschließende Genehmigung aus dem Landratsamt fehlt. Der Bauausschuss des Marktgemeinderats hat sein gemeindliches Einvernehmen bereits erteilt. Die Bauzeit wird auf acht Wochen geschätzt. „Wenn alles funktioniert, dann wird es im Sommer mit dem Padel-Tennis in Peißenberg losgehen. Das wird eine tolle Geschichte“, kündigt Peter Eckert an. Der Vorsitzende der TSV-Tennissparte und seine Vorstandskollegen sind seit etwa einem Jahr am Planen. Sie haben die bereits bestehende Padel-Anlage in Starnberg getestet und waren voll auf begeistert.

„Padel-Tennis ist relativ einfach zu erlernen. Die Spieler haben deutlich mehr Ballkontakte als beim Tennis und es kommen längere und interessantere Ballwechsel zustande“, erklärt Eckert. Auch die körperlichen Anforderungen seien nicht so hoch wie beim Tennis. Es komme mehr auf Geschicklichkeit an. Was Eckert besonders an der Trendsportart gefällt: „Es steht die Kommunikation mit dem Doppelpartner im Vordergrund. Man muss mit ihm die Taktik besprechen.“ Eckerts Fazit: „Padel-Tennis ist etwas für jedermann und eine super-gesellige Angelegenheit. Es macht echt Spaß.“

Ein Volkssport

Padel-Tennis wird in einem Käfig aus Glas- und Drahtgitterelementen gespielt. Wie beim Squash grenzen Wände den 20 mal zehn Meter großen Court ab. Sie werden in das Spiel mit einbezogen. „Die sich duellierenden Paare werden in dem klassischen Doppelsport durch ein Mittelnetz getrennt. Spielregeln und Zählweise sind mit denen im Tennis nahezu identisch“, heißt es auf der Homepage des deutschen Tennisverbands über Padel-Tennis. In Deutschland gibt es aktuell etwa 100 Padel-Courts. Das Spiel wurde in Spanien entwickelt. Dort ist Padel-Tennis inzwischen ein Volkssport.



Ziel der Tennis-Sparte ist es, mit den Padel-Courts den Freizeitwert in der Region und speziell in Peißenberg zu steigern. Natürlich will man für den TSV und die eigene Abteilung auch neue Mitglieder anlocken. Die Padel-Courts sollen einen niederschwelligen Zugang zum Verein ermöglichen. „Zukunftssicherung durch Innovation“ lautet der Slogan der Tennis-Sparte zu ihrem Großprojekt. Die insgesamt rund 450 Quadratmeter große Anlage soll im nordöstlichen Teil der Tennis-Anlage platziert werden. Tennis-Plätze müssen dafür nicht geopfert werden. Kosten werden die beiden Padel-Courts rund 120 000 Euro. Neben Eigenmitteln erwartet man vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) einen Zuschuss, auch der TSV-Hauptverein wird sich finanziell mit einem Darlehen beteiligen. „In zehn bis 15 Jahren wollen wir die Anlage refinanziert haben“, so Eckert. Die Padel-Courts sollen über ein Online-System buchbar sein – auch für Nicht-Mitglieder und nicht nur bei Tageslicht oder im Sommer. Die Allwetter-Plätze werden nämlich mit LED-Flutlichtmasten ausgestattet sein. Eckert: „Wenn kein Regen und kein Schnee fallen, dann kann man spielen.“

