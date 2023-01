Informationstag der FOSBOS Weilheim

Von: Stephanie Novy

Die FOSBOS Weilheim veranstaltet wieder einen Infotag. © Reindl

Weilheim – Für Schülerinnen und Schüler gibt es an der FOSBOS einen Informationstag. Es geht um das Bildungsangebot der Schule.

Schüler mit einem mittleren Schulabschluss können durch den Besuch der Fachoberschule (FOS) in zwei Jahren die Berechtigung zum Studium (Fachabitur) an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften erwerben. Bereits in einem Jahr erreichen Schüler mit mittlerem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung dieses Ziel durch den erfolgreichen Besuch der Berufsoberschule. Darüber hinaus eröffnet die 13. Jahrgangsstufe der BOS und auch der FOS die Möglichkeit, die fachgebundene beziehungsweise die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.



Die Staatliche FOSBOS Weilheim, Kerschensteinerstraße 2, informiert am Freitag, 27. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr in der Schule umfassend über die Bildungsgänge an der FOS und der BOS. Die Schule bietet durchgehend Information und Beratung in Einzelgesprächen oder in Gruppen in verschiedenen Räumen der Schule.



Eltern, Schüler der 10. Klassen, Auszubildende und Berufstätige erfahren Einzelheiten über die wesentlichen Merkmale der beiden Schularten, über die Ausbildungsrichtungen, Aufnahmevoraussetzungen und über Möglichkeiten zur weiteren beruflichen Qualifikation. Als Ergänzung findet sich auch auf der Schul-Website eine sogenannte Infotour für Interessierte mit allen relevanten Informationen zu den Möglichkeiten an unserer Schule. Die Schule bietet die Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen, Technik sowie Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie an.



Näheres dazu auf der Website der Schule. Dort finden sich auch Infos zur Anmeldung für das kommende Schuljahr, die vom 27. Februar bis zum 10. März 2023 möglich ist.

