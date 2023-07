Initiativgruppe kritisiert Fernwärme mit Holzhackschnitzeln für Weilheim – Stadtwerke-Chef antwortet

Von: Stephanie Novy

Fünf Heizkraftwerke sollen in Weilheim entstehen. Eines davon am Kranlöchl. Eine Initiativgruppe kritisiert, dass die Hackschnitzelversorgung nicht gewährleistet sei. © Stadtwerke Weilheim

Weilheim – Kritik an den Plänen zu den Heizkraftwerken in Weilheim ist nichts Neues. Bisher drehten sich die Diskussionen allerdings vor allem um den Standort der Energiezentrale am Kranlöchl. Jetzt hat die „Initiativgruppe ökologisch nachhaltige Fernwärmeversorgung“ ein Positionspapier samt Presseerklärung veröffentlicht. Darin stellt sie das Konzept Fernwärme mit Holzhackschnitzeln generell infrage.

Die Initiative besteht nach eigenen Aussagen aus „umweltinteressierten Bürgern, alle mit natur- oder forstwissenschaftlichem Hintergrund“. In ihrem Schreiben stellt sie verschiedene Berechnungen an. Dabei kommt sie unter anderem zu dem Ergebnis, dass man das 1,5-fache an Waldfläche des Landkreises benötige, um Weilheim mit 100 000 MWh zu versorgen. Laut Stadtwerke-Vorstand Peter Müller basiere dieses Ergebnis allerdings auf der Behauptung, die Stadtwerke würden nur Restholz aus dem Landkreis Weilheim-Schongau beziehen. „Diese Behauptung ist falsch“, erklärt Müller gegenüber dem Kreisbote. „Wir werden Restholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung über unseren Partner, die Gutsverwaltung Gossenhofen, unter anderem aus den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad-Tölz-Wolfratshausen, Starnberg, Landsberg am Lech und Ostallgäu beziehen. Zieht man das Restholz aus Staats- und Bundeswäldern ab, verbleiben aus Privat- und Körperschaftswald allein dieser sechs Landkreise mehr als 300 000 Schüttraummeter (srm) Restholz pro Jahr. Natürlich brauchen wir für die Energiezentralen nicht einmal annähernd so viel Restholz. Nach konservativer Planung benötigen wir maximal 90 000 srm pro Jahr – und dies erst dann, wenn die geplanten drei Fernwärme-Bereiche Mitte, Nord-Ost und Nord-West im Endausbau über die Energiezentralen Krumpperstraße, Kranlöchl und Kläranlage mit nachhaltiger Fernwärme versorgt werden. Aus heutiger Sicht dauert dies mindestens noch zehn Jahre.“



Die Initiative geht auch auf die derzeitigen Exporte von Hackschnitzeln aus dem Oberland nach Österreich ein. Diese sollen zukünftig wegfallen und stattdessen für die heimischen Heizkraftwerke verwendet werden. Doch die Initiative meint, die exportierte Menge sei „nur knapp ein Viertel der für Weilheim benötigten Menge und reicht nicht einmal für die Heizzentrale Kranlöchl“. Sie schließt daraus: „Der vermittelte Eindruck, wir könnten den Hackschnitzelbedarf decken, wenn wir auf Exporte verzichten, ist also falsch.“



Müller stimmt zwar zu, erklärt jedoch auch: „Aktuell werden pro Jahr mindestens 30 000 srm Restholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aus dem bayerischen Oberland nach Österreich exportiert. In der Tat reicht der Verzicht auf diesen Export nicht aus, um die langfristig benötigten maximal 90 000 srm Restholz für den Endausbau des Weilheimer Fernwärmenetzes zu decken. Über unsere Restholzbezugsquelle Gutsverwaltung Gossenhofen haben wir uns ja die erforderlichen srm-Mengen und deren immer gleiche Häckselstruktur langfristig vertraglich gesichert.“



Ein weiterer Kritikpunkt der Initiative ist, dass auch in anderen Landkreisen und Gemeinden Heizkraftwerke geplant oder schon betrieben werden. Weilheim würde ihnen quasi das Holzhackgut wegnehmen. Der Stadtwerke-Chef sagt dazu: „Jeder kommunale Energieversorger muss ein Interesse daran haben, sich seine regenerativen Energiequellen langfristig und flexibel zu sichern. Dies tun wir von den Stadtwerken Weilheim, und dies tun andere kommunale Energieversorger im Oberland genauso.“ Außerdem fahre man „bei der Fernwärme mehrgleisig: Neben Restholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung werden wir auch auf Solarthermie, Biomethan und oberflächennahe Geothermie per Wärmepumpe setzen. Zudem wird die geplante Energiezentrale für den Fernwärme-Bereich Weilheim Nord-West an der Kläranlage auch Klärgas oder Pyrolysegas verwenden“.



Apropos mehrgleisig fahren: Die von der Initiative ins Spiel gebrachten Niedertemperaturnetzen mit Großwärmepumpen seien ebenfalls „eine mögliche Option“. „Dies werden wir zum gegebenen Zeitpunkt erwägen und entscheiden.“



Bleibt noch die Frage, wie klimafreundlich Holz als Energieträger ist. „Jeder Baum scheint dreimal in die Klimabilanzen einzugehen: Wenn er im Wald steht (CO2-Speicher), wenn er verbrannt wird (‚klimaneutral‘) und ein drittes Mal, wenn er neu gepflanzt wird“, so die Initiative. Müller sagt deutlich: „Der Energieträger Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung ist klimaneutral.“ Er bezieht sich auf ein Statement von Markus Riebler von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft: „Holzenergie ist klimaneutral, sofern durch die Holznutzung auf Landschaftsebene nicht mehr Holz genutzt wird als zuwächst. Dadurch wird sichergestellt, dass dieselbe Menge an Kohlenstoff ausgestoßen wird, die zuvor durch das Wachstum gespeichert wurde.“ Müller schließt: „Für eine gute Klimabilanz ist daher eine nachhaltige Waldbewirtschaftung unerlässlich: So findet ein Kreislauf statt, der CO2 immer wieder neu bindet.“