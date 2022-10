Für Anwohner

Internationale Lichtkunst in der Altstadt von Weilheim

Weilheim – Der Verein lichtkunst weilheim hat zur dritten Auflage des Festivals in der Weilheimer Altstadt wieder Lichtkünstler von internationalem Rang eingeladen.

Die Gäste aus Deutschland, Österreich und Belgien haben für markante Orte und Fassaden spezifische Arbeiten entwickelt und dafür Bilder und Erlebniswelten geschaffen. Künstlerischer Leiter ist auch in diesem Jahr Philipp Geist, der sich Weilheim eng verbunden fühlt, da er in der oberbayerischen Stadt aufgewachsen ist und seine künstlerische Arbeit hier ihren Anfang nahm.



Damit die Arbeiten nicht durch Umgebungslicht gestört werden, sind die Stadtwerke unterwegs, um während der Projektionszeiten die Straßenbeleuchtungen in unmittelbarer Nähe auszuschalten. Ebenso werden Anwohner gebeten, am Freitag und Samstag zwischen 19 und 23 Uhr darauf zu achten, dass von Fenstern im Umfeld der Projektionen kein Licht nach außen dringt. Wenn möglich, sollte dies auch schon während der Probephasen ab Mittwoch berücksichtigt werden. Veranstalter und Künstler sind hier auf das Verständnis aller angewiesen und bedanken sich bei den Nachbarn. Im Bereich der Altstadt werden die Zufahrten am 14. und 15. Oktober von 18 bis 23 Uhr komplett gesperrt. Umfangreiche Park- und Halteverbote gelten zum Teil schon ab 12. Oktober. Fahrräder können auf dem Fahrradstellplatz des Gymnasiums und auf dem Lehrerparkplatz abgestellt werden. Es wird empfohlen, sich nicht mit Rädern in der Altstadt zu bewegen.



Mit dem Pkw: Die gesamte Altstadt ist an den Festivalabenden für den Autoverkehr gesperrt. Eine Übersicht über öffentliche Parkplätze und Parkhäuser gibt es hier.

Mit dem ÖPNV: Regionalbahn München - Weilheim - Murnau. Fahrpläne auf der Seite der Bahn. Regionalbahn Schongau – Weilheim - Augsburg. Fahrpläne auf der Seite der Regionalbahn. Busverbindungen von Landsberg und Füssen sind ebenfalls online einsehbar.

Draußen: Marienplatz (Philipp Geist: „WIR – Weilheim“ Lichtkunst-Installation), Städtische Musikschule (Teresa Mar: „Radiance“ Lichtprojektion), Historische Stadtmauer/Am Riß (Romain Tardy: „Future Ruins – Act II” Modulare Licht- und Soundinstallation), Jahnhalle (ruestungsschmie.de: „XYZ3“” Videomapping)



Drinnen: Stadtmuseum von 10 bis 17 Uhr Ausstellung – Exponate und Videos der teilnehmenden Künstler, ZwischenRaum von 10 bis 23 Uhr Ausstellung – Mittelschule Weilheim: „Lichterbaum“ (siehe Bericht auf Seite 2) und Infozentrum als Anlaufstelle für alle Fragen zum Festival und zum Verein lichtkunst weilheim, Stadttheater von 15 bis 22 Uhr Vorträge und Künstlergespräche: Freitag um 15.30 und 19 Uhr, Samstag um 15.30, 17.30 und 20 Uhr. Einlass jeweils ab 30 Minuten vorher. Jedes Modul beginnt mit einem Vortrag der Kunsthistorikerin Jasmin-Bianca Hartmann: „LichtFORMEN – Eine kleine Einführung in die Lichtkunst“. Daran schließt ein Künstlergespräch mit wechselnder Beteiligung an. Das genaue Programm wird jeweils am Veranstaltungstag per Aushang am Theater bekannt gegeben, eine Reservierung vorab ist nicht möglich.

