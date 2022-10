Internationales Fußball Jugend Turnier in Weilheim

Von: Mihriban Dincel

Freuen sich auf das baldige Turnier (v.li.): Tobias Gebhard, Thomas Penzkofer, Stefan Fischer, Peter Wild (Jugendleiter) und Dieter Pausch. © Dincel

Weilheim – Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, findet in Weilheim der GT Wohnen und Leben Cup statt, ein internationales Fußball Jugend Turnier.



Das Turnier des TSV Weilheim richtet sich an die E-Jugend (jünger als elf Jahre). Die Idee dafür kam von der Agentur PT Sports, die sich bereits bei einem Turnier im Sommer von der Weilheimer Anlage begeistert zeigte, erklärte Jugendleiter Stefan Fischer. Für den Cup konnten namhafte Mannschaften gewonnen werden. Insgesamt nehmen 24 Clubs teil, darunter Teams aus der Schweiz, Österreich und Dänemark, erläuterte Thomas Penzkofer, erster Vorstand der Fußballabteilung des TSV.



Hauptsponsor der Veranstaltung ist Tobias Gebhard, dessen Unternehmen GT Wohnen und Leben dem Event seinen Namen gegeben hat. Gebhard ist selbst Fußballfan und Trainer in Starnberg. „Durch das Turnier soll der Fußball in Weilheim wieder präsenter werden“, erklärte er seine Motivation.



Trotz Sponsoren muss der Verein aber einen geringen Eintritt für das Event verlangen, da es einiges an Kosten zu stemmen gibt. Doch auch die Unterstützung sei laut Penzkofer und Fischer groß. Ein Großteil der anreisenden Spieler wird bei den Familien der Vereinsmitglieder in der Nähe untergebracht. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem SV Lichtenau Weilheim sei es zudem möglich, die Kabinen zu nutzen. Auch geeignete Schiedsrichter wurden gefunden und um die erforderlichen Zelte, etwa für die Jugendgruppe des Bayerischen Roten Kreuzes, werde sich der Kreisjugendring kümmern. Einige Eltern der Spieler und die B-Jugend des Vereins haben sich zudem als Helfer angeboten. „Für die Amateurclubs wird das ein Highlight“, ist sich Fischer sicher und auch der Gesamtvorstand des TSV Weilheim, Dieter Pausch, zeigte sich erfreut. Das Turnier sei etwas „absolut Einmaliges“ und das besondere „i Tüpfelchen zum 175. Jubiläum des TSV“, sagte er.

Gespielt wird an zwei Tagen auf den vier Plätzen am Zotzenmühlweg in Weilheim. Am Samstag können Zuschauer von 9.30 bis 18.30 Uhr die Eröffnungsspiele sehen. Am Sonntag ab 9.30 Uhr findet die Gold-runde und später die Silberrunde statt. Zudem soll es eine Überraschung geben.

Mit dabei sind: Weilheim I und Weilheim II, Linzer ASK, KSC, BVB, TSV Neusäß, TSV Wertingen, Stuttgarter Kickers, Wacker Innsbruck, FC Heidenheim, FT Starnberg I, Bayerische Fußball Akademie, RB Salzburg, SC Bubesheim, FC Augsburg, FC Puchheim, SSV Ulm, TSV Milbertshofen, TSV Peiting, Bayern München, ASV Dachau, AGF Aarhus, SFS Zürich, TSV Jesenwang.

