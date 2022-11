Island erleben: Live-Multivision im Stadttheater Weilheim

Teilen

Der Seljalandfoss: Ein Wasserfall in Island. © Walter Steinberg

Weilheim – Island, geboren aus Feuer, zieht am Rand des Polarkreises seit vielen Jahren Naturfreunde und Fotografen in den Bann.

Innerhalb der Themenreihe „Reisefaszination“ wird als nächstes „Island – am Puls der Erde unterwegs“ vorgestellt. Der Profi-Fotograf und Filmemacher Walter Steinberg berichtet am Donnerstag, 10. November, in seiner Live-Multivision über seine Erfahrungen und Erlebnisse auf dieser ganz besonderen Insel im Nordatlantik, die er gemeinsam mit seiner Frau, der Biologin Dr. Siglinde Fischer, erkundet hat. Seine Bilder der Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt unterstreichen die Besonderheit dieser in weiten Teilen von üppiger Natur dominierten Insel am Rande des Polarkreises. Beginn ist um 19.30 Uhr im Stadttheater Weilheim.

Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse. Reservierungen sind zudem online oder unter Tel. 089/60062206 möglich.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote