Ist Weilheim ausreichend auf einen Blackout vorbereitet?

Sollte es zu einem Blackout kommen, ist die Stadt Weilheim dann vorbereitet? © Symbolbild: PantherMedia/kvkirillov

Weilheim – Ist die Stadt Weilheim ausreichend vorbereitet auf einen möglichen Blackout? Das möchte Karl-Heinz Grehl (Grüne) in einer Anfrage an Bürgermeister Markus Loth in Erfahrung bringen.

„Durch die derzeit zweifelsohne eingetretene Energiekrise, verursacht durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, könnte es während einer sehr kalten Winterperiode oder während einer Dunkelflaute durchaus zu einem Blackout in Deutschland kommen“, mutmaßt Grehl in seiner Anfrage. „Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses nicht besonders groß ist, sollte man meiner Meinung nach auf eine solche Situation vorbereitet sein.“ Daher bittet der Politiker im Stadtrat folgende Fragen zu beantworten:

1. „Ist die Stadt Weilheim ausreichend auf einen möglichen Blackout (insbesondere, wenn er länger als 72 Stunden dauern sollte) vorbereitet?“



2. „Ist die Trinkwasserversorgung dann noch gesichert?“



3. „Stehen für die Stadtverwaltung, die Feuerwehr und für die notwendige Notversorgung der Stadt genügend Notstromaggregate zur Verfügung?“



4. „Sind ausreichend Vorkehrungen für eine nötige Notversorgung der Bevölkerung getroffen?“



5. „Wurde eine solche Krisenlage, insbesondere auch zusammen mit den zuständigen Katastrophenschutzbehörden im Landkreis, schon einmal geübt?“



Die nächste öffentliche Stadtratssitzung findet am Donnerstag, 29. September, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.

