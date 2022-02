Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle Weilheim

Der neue Vorstand (v.li.): Beisitzer Thomas Galm, Kassier Max Fröschl, 2. Vorstand Dr. Fabian Rattei, 1. Vorstand Johannes Reindl, Beisitzer Thibaud Messerschmid, Schriftführerin Katharina Messerschmid, Jugendleiter & JuMu-Dirigent Anton Reindl, Beisitzer Patrizia Röllnreiter, stellv. Dirigent Sebastian Hofer und Dirigent Anian Schwab. © Privat

Weilheim – Es war ein Jahr voller Entbehrungen. Die Stadtkapelle Weilheim musste viele ihrer Auftritte in 2021 absagen. Bei der Jahreshauptversammlung gab es aber einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Einmal mehr bestimmte die Covid-19-Pandemie das Vereinsleben. Die Maßnahmen des im November 2020 eingeführten „Lockdown Lights“ sorgten auch im neuen Jahr für eine lange musikalische Pause, weit über das Frühjahr hinaus. Ab Mai war Kirchenmusik bei Gottesdiensten wieder erlaubt. Diese Gelegenheit nutzte die Stadtkapelle und spielte im Mai jede Woche in kleinen Ensembles in den Kirchen in Weilheim, Eschenlohe und Murnau. Zudem durften die Turmbläser mit einer Sondergenehmigung wie gewohnt jeden Sonn- und Feiertag im Mai vom Turm der Mariä Himmelfahrtskirche musizieren.

Erst im Juni konnte unter strengen Auflagen und mit einer stark begrenzten Personenzahl wieder mit der Probenarbeit begonnen werden. Es wurden Workshops für die verschiedenen Register angeboten, Repertoire geprobt und Ensembles geleitet. In den Sommermonaten wurden die strengen Maßnahmen teilweise gelockert, Musik in Biergärten wurde erlaubt. So organisierte die Stadtkapelle Auftrittsmöglichkeiten und spielte im Innenhof des Dachsbräus, im Biergarten Stillern und das Holzensemble umrahmte das Sommerfest im Bürgerheim.



Ab September begannen die Vorbereitungen für die Jahresmesse im Oktober. Mit drei Ensembles verteilten sich die Musiker in der gesamten Kirche und konnten die Messe musikalisch umrahmen. Die fleißige Probenarbeit wurde jedoch nicht mit einem Konzertabend belohnt. Bis zuletzt war man guter Dinge, dass trotz Corona und komplizierter Probenarbeit das traditionelle Weihnachtskonzert stattfinden kann. Doch die Pandemie machte der Stadtkapelle einen Strich durch die Rechnung. Auch das Neujahrsanblasen musste erneut abgesagt werden.

Nach Ableistung einer Probezeit von rund einem Jahr erhalten aktive Mitglieder der großen Kapelle die erste Vereinsnadel. Die Feststellung des positiven Ableistens des Probejahres ist der Vorstandschaft bei Bernhard Pfister sehr leichtgefallen. Außerdem wurde eine bereits zwei Mal verschobene Ehrung nachgeholt. Hermine Zaha wurde die Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft überreicht.



Die Versammlung wurde zudem genutzt, um die offizielle Übergabe des zweiten Dirigenten von Anton Hofer auf Sebastian Hofer durchzuführen. Sebastian Hofer ist bereits als stellvertretender musikalischer Leiter tätig. Er hat neben seiner erfolgreich abgelegten Dirigentenausbildung beim Bayerischen Blasmusikverband auch bereits die eine oder andere Probe geleitet. Johannes Reindl bedankte sich bei Toni Hofer, der seit 1994 als zweiter Dirigent tätig war und sich auch engagiert in der Vorstandschaft eingebracht hat. Als kleine Geste überreichte Reindl einen Gutschein vom Bio-Michl.

Neben den Ehrungen fanden auch turnusmäßig Neuwahlen des Vorstandes statt. Für das laufende Vereinsjahr 2022 hat die Stadtkapelle bereits einige Auftritte geplant und hofft nun, dass diese auch so stattfinden können. Am 30. April werden die Musiker beispielsweise das ausgefallene Weihnachtskonzert in der Hochlandhalle durchführen. Ebenso sind einige Auftritte in den Biergärten Stillern, Polling, Andechs und beim Dachsbräu geplant sowie eine Serenade im Juli. Im Herbst wird es zur Vorbereitung auf das Weihnachtskonzert ein Probenwochenende in Schwangau geben, um dann am Ende vom Jahr das traditionelle Weihnachtskonzert durchzuführen.

