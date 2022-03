Jubiläum der Bulldogfreunde: Roland Hefter auf dem Bayerischen Rigi

Von: Heinz Seifried

Gast beim Vereinsjubiläum der Bulldogfreunde Hohenpeißenberg: Roland Hefter. © Seifried

Hohenpeißenberg – „So lang‘s no geht“ heißt das neue Programm Roland Hefters. „Schön, dass es wieder geht“, dachten sich die Bulldogfreunde Hohenpeißenberg und luden den Liedermacher auf den Bayerischen Rigi ein.

Das war der vierte Anlauf, erzählte Vorstand Hermann Schröder ganz erleichtert. Die Bulldogfreunde Hohenpeißenberg wollten 2020 ihr 15-jähriges Jubiläum feiern, hatten aber die Rechnung ohne Corona gemacht.



Nachdem nun endlich Veranstaltungen in Gasthäusern ermöglicht wurden, haben die Bulldogfreunde Hohenpeißenberg unter der Vorstandschaft von Hermann Schröder und Norbert Mooslechner rasch reagiert und konnten Roland Hefter für ihre Feier gewinnen. Damit trafen sie einen Nerv: Es wurden rund 130 Karten verkauft, und damit war der Saal ziemlich gefüllt. In diesen schweren Zeiten, meinte Schröder, dürfte man vielleicht doch noch für ein paar Stunden durchschnaufen, um von dem fürchterlichen Weltgeschehen etwas abgelenkt zu werden. Den erwirtschafteten Überschuss des Kartenverkaufs stellen die Bulldogfreunde dem Bürgermeister Thomas Dorsch für gute Zwecke zur Verfügung, unter anderem auch für die mittlerweile in Hohenpeißenberg angekommenen Ukrainer.



Begegnung mit dem Leben

Das neue Programm von Roland Hefter fand großen Anklang. Seine Lieder, die immer einen meist ironischen Bezug zur Realität aufzeigen, unterbricht er oft, um etwas zur Entstehung oder zum Hintergrund seiner Songs zu vermitteln. Auf die Frage, was er als Inspiration für seine Texte nehme, meinte er: „Das Leben, wie es mir täglich begegnet.“



Hefter hatte auch für die Ukraine einen Konvoi mit Hilfsgütern mit zusammengestellt und diesen in die Ukraine begleitet. Am 8. März gab es im Deutschen Theater ein Benefizkonzert für die Ukraine, in dem neben Hefter auch Monika Gruber, Chris Boettcher und andere bekannte Künstler auftraten. Der Erlös von 80.000 Euro kam ebenfalls der Ukraine-Hilfe zugute.



Somit war es für alle ein gelungener Abend, an dem man sich wieder einmal etwas entspannen konnte, „So lang‘s no geht.“