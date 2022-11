Jubiläum gefeiert: 30 Jahre Netz gegen sexuelle Gewalt

Von: Bianca Heigl

Angelika Flock ging bei der amerikanischen Versteigerung zugunsten des Netz e.V. mit dem Spendenkörbchen durch den Raum. © Heigl

Weilheim – Sein 30-jähriges Bestehen feierte das Netz gegen sexuelle Gewalt e.V. – kurz Netz – in der vergangenen Woche mit einem gelungenen Festabend. Nach einem Sektempfang erwartete die geladenen Gäste aus den Reihen der Mitglieder und Vertreter anderer Institutionen ein buntes Programm mit Reden, Musik und einer Versteigerung zugunsten des Vereins.

Den musikalischen Auftakt machten die Weilheimer Sängerinnen Rosemarie Frankl, Rosi Schmid und Gundi Lammerer, begleitet von Robert Helgert auf der Zither. Dr. Rautgunde Lammerer, erste Vorsitzende des Netz, begrüßte die Gäste und freute sich besonders, dass neben Vertretern aus der Politik auch einige Gründungsmitglieder an diesem Abend dabei sein konnten. In Doppelfunktion, nämlich als Zweite Bürgermeisterin und Vorstandsmitglied des Netz e.V., betonte Angelika Flock: „Die Stadt kann sich glücklich schätzen, dass der Verein existiert und eine Beratungsstelle unterhält.“ Die psychischen Folgen sexueller Gewalt so früh wie möglich zu behandeln, sei extrem wichtig. Deshalb freut Flock sich auch, dass das Netz ein Team bestens qualifizierter Berater beschäftigen kann, die in der Traumabewältigung geschult sind. Auch Gitta Christ, die Initiatorin des Vereins, die vor 30 Jahren den Anstoß zur Gründung gab, begrüßte sie unter den Gästen, ebenso wie die zweite Vorsitzende Ulrike Leimig. Die mittlerweile gesicherte Finanzierung der Beratungsstelle durch das Bayerische Familienministerium und den Landkreis nannte sie einen besonderen Glücksfall.

Landtagsabgeordnete Susann Enders, die an den Verhandlungen über diese Finanzierung wesentlichen Anteil hatte, dankte in ihrem Grußwort allen Aktiven. Sie betonte, die Bedeutung von Familie als Ort der Geborgenheit. Deshalb sei die Beratungsarbeit umso wichtiger, wenn gerade in diesem geschützten Raum Übergriffe stattfänden.



Gründungsmitglied Hermann Seel hielt dann Rückschau auf die Entstehung des Vereins vor 30 Jahren. Anlass war damals ein durch Indiskretion publik gewordener Übergriff innerhalb einer Familie, der zu ungerechtfertigten Angriffen auf Mitarbeiter des Jugendamtes geführt hatte.



Musikalische Akzente zwischen den Reden setzte Violinistin Gesa Harms. Auch Landrätin und Schirmherrin Andrea Jochner-Weiß gratulierte in ihrem kurzen Grußwort dem Verein und betonte die Wichtigkeit der Beratungsstelle.



In einer Laudatio präsentierte dann Kulturgestalterin Elisabeth Carr die Künstlerin Salomé Herbst, selbst Betroffene, die dem Verein ihr Bild „Von kleinen Steinen und dem Prinzip Hoffnung“ überlassen hatte. Dieses wurde dann unter der Leitung von Martin Wagner amerikanisch versteigert – sprich, die Gäste konnten Beträge ins Sammelkörbchen legen, während die Uhr lief. Nach Ablauf erhielt der letzte Spender das Kunstwerk. Dies war Rudolph Jepertinger aus Murnau, der sein Glück kaum fassen konnte. Insgesamt kamen an dem Abend 2 100 Euro zusammen, wobei 1 000 Euro ein Sockelbetrag waren, den verschiedene Clubs gespendet hatten.



Bevor sich die Gäste beim geselligen Beisammensein und einem leckeren Buffet noch eifrig austauschten, gab’s nochmal Musik von den Weilheimer Sängerinnen und – als Überraschungsgast – von Johannes Enders, der seine Frau zu diesem Jubiläumsfest begleitet hatte und es sich nicht nehmen ließ, einen musikalischen Gruß mit seinem Saxophon zu intonieren.

