Jürgen Geiger spielt Klavierkonzert im Pollinger Bibliothekssaal

Von: Stephanie Novy

Teilen

Jürgen Geiger spielt am 26. Juni im Pollinger Bibliothekssaal ein Klavierkonzert. © Novy

Polling – Fans der romantischen Musik werden am 26. Juni voll auf ihre Kosten kommen. Jürgen Geiger gibt dann zwei Klavierkonzerte im Pollinger Bibliothekssaal mit Werken von Franz Liszt und Frédéric Chopin.

„Das sind die bedeutendsten Vertreter der Klavierromantik“, sagt Geiger über Liszt und Chopin. Kein Wunder also, dass sich der Weilheimer für ein Programm mit Werken dieser beiden großen Namen entschieden hat. Los geht es mit einer Tarantella aus „Venezia e Napoli“ von Liszt. Geiger war es wichtig, so erzählt er, mit diesem schnellen Stück anzufangen. Es geht zurück auf einen süd-italienischen Volkstanz. Die Melodie sei verspielt und ergebe dadurch einen „mitreißenden Anfang“.



Danach kommt Vallée d‘Obermann, ebenfalls von Liszt. Geiger beschreibt es als „großangelegtes Stimmungsbild“. Der Weilheimer wird es in einer eigenen Variation spielen, ganz in Erinnerung an den 1989 verstorbenen Pianisten Vladimir Horowitz. Er möchte damit dem heutigen Publikum die „Gefühls- und Gedankenwelt von Liszt näher bringen“. Die Variation hat der Weilheimer extra für das Konzert in Polling erarbeitet. Die Besucher können sich also quasi auf eine Welturaufführung freuen.



Ebenfalls im Programm nicht fehlen darf Chopin, „der Romantiker“, wie Geiger sagt. Zunächst wird Mazurka in B-Dur op. 7 Nr. 1 erklingen. Ein polnischer Volkstanz, sehr belebt und heiter. Weiter geht es mit dem Prélude in Des-Dur op. 28 Nr. 15 „Regentropfen-Prélude“. Der Name kommt nicht von ungefähr. Geiger erläutert, dass sich in dem Stück ein Ton ständig wiederhole, „das erweckt den Eindruck von fallenden Regentropfen“. Unterschiedliche Klangfarben und Stimmungen machen das Prélude zu etwas besonderem. Ebenfalls zu hören sein wird Chopins Scherzo Nr. 1 in h-Moll op. 20. „Rasant, wirbelnd, leidenschaftlich“, beschreibt der Weilheimer den Beginn des Stücks. Der Mittelteil habe eine ganz andere Stimmung. Eine „ruhige, innige Melodie“ würde diesen prägen, bevor das Publikum sich auf eine „virtuosen Schlussstimmung“ freuen darf.



Zum Abschluss des Konzertes wird Geiger eine eigene Variation von Liszts Soireés des Vienne Nr. 6 in A-Dur spielen. Die „leichte, halb-wienerisch beschwingte Walzermelodie“ bewege Herzen, umschreibt der Musiker das Werk. Es passe mit seiner Stimmung auch sehr gut in den Pollinger Bibliothekssaal.



All die Werke, die Geiger zum besten geben wird, begleiten ihn schon „von Jugend an“, erzählt er. Es gehe immer darum zu hinterfragen: „Was sagt mir das Stück?“ Mit den Jahren ändere sich die Antwort. Für ihn als Interpreten sei das ein „spannender Prozess“.



Die beiden Konzerte, deren Programm identisch ist, finden am Sonntag, 26. Juni, um 11 und 18 Uhr statt. Sie dauern jeweils circa eine Stunde. Es herrscht freie Platzwahl, die Maske muss bis zum Platz getragen werden. Kartenverkauf über E-Mail an classicconcerts@online.de unter Angabe der gewünschten Uhrzeit.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.