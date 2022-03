Jugendliche werden in der Weilheimer Au angegriffen

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter. © Ina Fassbender/dpa

Weilheim - In der Nähe des Bolzplatzes in der Au wurden am Freitag, 11. März, gegen 21.50 Uhr zwei 15-jährige und ein 16-jähriger Jugendliche von einem noch unbekannten Täter angegriffen.

Laut der Polizei, kam der Täter mit dem Fahrrad und ging direkt den 16-Jährigen an. Einer der 15-Jährigen wollte schlichtend eingreifen und wurde dadurch wie sein Freund ebenfalls leicht verletzt. Der zweite 15-Jährige kündigte lautstark an, die Polizei zu verständigen, was den Täter dazu bewegte, von den Burschen abzulassen und die Flucht in Richtung Ammerdamm zu ergreifen. Eine Mutter der Burschen brachte alle Drei jeweils nach Hause.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter mit dem Fahrrad machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim zu melden. Der Täter wird als circa 25 Jahre, 175 cm groß und dick mit Vollbart beschrieben.

Von Kreisbote