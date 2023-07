Junge Musiker und betagte Bulldogs: Buntes Festprogramm zum Fischener Jubiläum

Von: Dieter Roettig

In Fischen wurde das 25-jährige Jubiläum der Musikapelle groß gefeiert: Unter anderem mit einem gigantischen Platzkonzert und einem Bulldog-Oldtimer-Treffen. © Roettig

Pähl-Fischen – Die Freude an der Blasmusik hält bei der Musikkapelle Fischen seit 25 Jahren unvermindert an. Ein Grund, anlässlich dieses Jubiläums ein Wochenende lang groß aufzuspielen und zu feiern.

Vorstand Johannes Jungwirth und der Festausschuss hatten ein buntes Programm zusammengestellt, das Blasmusikfreunde aus der ganzen Region angelockte: Festabend mit Barbetrieb, Frühschoppen und Oldtimer-Bulldog-Treffen samt Rundfahrt durchs Dorf.



Eingeleitet wurden die Festivitäten mit einem Sternmarsch von fünf befreundeten Formationen und natürlich der gastgebenden Musikkapelle Fischen: Trachtenkapelle und Trommlerzug Pähl, Blaskapelle und Trommlerzug Erling-Andechs, Blaskapelle und Trommlerzug Raisting, Wielenbacher Musikanten samt Trommlerzug Wuizboch sowie der Musikkapelle Haunshofen mit Trommlerzug.



Nach Böllerschüssen als Signal marschierten die Kapellen und Trommler unter dem begeisterten Beifall der Zaungäste von drei Startpunkten aus durch Mitterfischen und formierten sich beim Maibaum zu einem gigantischen Platzkonzert. Tambourmajor Dominikus Lutz dirigierte hoch von einer Hebebühne aus die über 200 Musiker. Unter den vielen Zuschauern: Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Pähls Vize-Bürgermeisterin Ursula Herz. Sie sangen kräftig mit bei der abschließenden Bayernhymne, dirigiert vom Fischener Kapellmeister Benedikt Pentenrieder. Danach folgte ein gemeinsamer Marsch zur Jungwirth-Festhalle an der Ecke Weilheimer-Dießener Straße. Hier spielte die namensgleiche Musikapelle aus Fischen im Allgäu auf.



Highlight am Sonntag war ein Treffen von Bulldog-Oldtimern, wie es die Region noch nicht erlebt hat. Organisator Sebastian Leitner hatte das Kunststück fertig gebracht, 220 meist ausgediente, aber von Liebhabern in Schuss gehaltene und aufpolierte Zugmaschinen nach Fischen einzuladen. 21 Oldies kamen aus dem Ort und hatten quasi ein Heimspiel. 30 tuckerten aus Pähl, 17 aus Raisting und 42 aus Wielenbach auf das Gelände von Vorstand Johannes Jungwirth. Die weiteste Anreise mit 115 Kilometern hatte Philipp Wiezcorek aus Riedering im Kreis Rosenheim.



Sebastian Leitner, Organisator des Bulldog-Oldtimer-Treffens, am Steuer seines Fahr aus dem Baujahr 1952. Neben ihm Johanna Blacek und Nadine Belle aus der Vorstandschaft sowie dahinter 1. Vorstand Johannes Jungwirth. © Roettig

Geparkt in Reih und Glied wurden die teils historischen, aber immer noch unverwüstlichen Landmaschinen bestaunt. Alle früher gängigen Marken waren vertreten wie Lanz, Hanomag, Fendt, Fahr, Schlüter, Deutz, Eicher, Güldner, Allgaier und sogar Porsche. Ja, die Sportwagen-Schmiede hat bis 1963 auch rund 120.000 Diesel-Schlepper gebaut, was die wenigsten wissen. Viele Besitzer betrachten ihren alten Bulldog als Kultobjekt, und lieben es, daran rumzuschrauben und sie bei Treffen Gleichgesinnter stolz zu zeigen.



Bevor fast alle Oldies auf einer Rundfahrt durch das Dorf knattern, wurden die drei ältesten geehrt: Ein Fendt von 1940, ein Fendt von 1939 und als Sieger ein Schlüter von 1935. Der Besitzer namens Promberger konnte seinen Fresskorb nicht in Empfang nehmen, da er bereits auf der Heimfahrt nach Wielenbach war.



„Eine richtige Blaskapelle…“

Die Musikapelle Fischen wurde vor 25 Jahren als „Weißbach Musi“ von Mitgliedern einer Jagdhornbläsergruppe gegründet. Ziel war, „eine richtige Blaskapelle zu werden“, wobei Gerd Anklam Initiator und treibende Kraft war. Mit Flügelhorn und Trompeten ging es los. Gregor Wörsching, ein Urgestein der Blasmusik aus der Nachbargemeinde Dießen, übernahm die Ausbildung des Musikantennachwuchses. Von Anfang an wurde die holde Weiblichkeit mit einbezogen, was teilweise nicht leicht war. So konnten Lucia Grünbauer und Margit Schwalb keine Noten lesen, was ihnen aber schnell von Frank Wagner aus Diemendorf beigebracht wurde.



Im Feuerwehrhaus Fischen durfte ausgiebig geprobt werden. Dank dem Einsatz und Ehrgeiz der Musikanten wurde aus der Weißbach Musi bald eine begehrte Blaskapelle, die 2018 offiziell in „Musikkapelle Fischen am Ammersee e.V.“ umgetauft wurde. Sogar eine CD hat die Kapelle aufgenommen, die unter großem Beifall im Pfarr- und Gemeindezentrum Pähl vorgestellt wurde.