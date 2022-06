Junge Pollingerin und ihr Vierbeiner räumen bei Wettbewerben ab

Von: Stephanie Novy

Sophia Kocher und ihr Hund „Cassie vom Jakobsfeld“ haben die Juroren mit ihrem Können beeindruckt. Am Ende sprang der Titel „Deutsche Jugendmeisterin“ raus. © Verein für Deutsche Schäferhunde

Polling – Die fünfzehnjährige Sophia Kocher aus Polling räumte mit ihrem Hund „Cassie vom Jakobsfeld“ kürzlich bei zwei Wettbewerben des Vereins für Deutsche Schäferhunde ab.

Zunächst nahm Sophia mit Cassie an der Landesgruppenjugendausscheidung in der Ortsgruppe OG Etzenricht in der LG Bayern Nord teil. Dort starteten die beiden in der Sparte IGP1-Jugend (bis zum 16. Lebensjahr). Hier erreichten sie in der Fährte 98 Punkte, in der Unterordnung 85 Punkte und im Schutzdienst 87 Punkte (jeweils 100 sind möglich). Im Gesamtergebnis sprang ein „Sehr gut“ mit 270 Punkten heraus und so wurde Sophia Jugendsiegerin der LG Bayern Nord.



Damit qualifizierte sie sich für die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Kalchreuth bei Nürnberg, die ebenfalls bereits statt fand. Hier erreichte das Mensch-Hund-Gespann 99/96/88 Punkte, was im Gesamtergebnis ein „Sehr gut“ bedeutete. Damit holte sich Sophie zum zweiten Mal in Folge den Titel „Deutsche Jugendmeisterin in der IGP1“.



Unter IGP versteht man die internationale Gebrauchshundeprüfung, eine Arbeitsprüfung für Hunde in der Fédération Cynologique Internationale (FCI). Die Prüfungsordnung ist international einheitlich. Die Prüfungen werden durch zugelassene Prüfungsrichter der Landesorganisationen abgenommen, die für diese Klasse ausgebildet worden sind. Die Prüfungen werden in den Stufen eins bis drei abgelegt und mit entsprechenden Ausbildungszeichen (IGP1-3) gekennzeichnet. In jeder dieser Stufen gliedert sich die Prüfung in die Bereiche Fährte, Unterordnung und Schutzdienst.

