Junge Ukrainer jazzen in der Tiefenbachhalle Polling

Von: Bianca Heigl

Teilen

Das All-Ukrainische Jugend Jazz-Orchester mit den anwesenden Landkreis-Bürgermeistern und dem Amtskollegen aus Tultschyn. Links im Bild Orchester-Leiterin Irina Frenkel. © Heigl

Polling – Trotz super Sommerwetter waren fast alle Plätze belegt beim kostenlosen Konzert des All-Ukrainischen Jugend Jazz-Orchesters in der Tiefenbachhalle am Sonntagnachmittag. Es war ein Dankeschön an die Bürger des Landkreises für ihre große Spendenbereitschaft im Rahmen der Hilfsinitiativen „Solidarität Ukraine“ des Landkreises und seiner Partner.



Für die jungen Musiker war es das 33. Konzert dieser Art in Europa. Sie alle sind im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Seit Ende März dieses Jahres leben sie in der Schweiz, um dort ihr Studium fortzusetzen. „Sie kochen selber, waschen, räumen auf und haben natürlich Heimweh“, erzählte Orchesterleiterin Irina Frenkel. Gegründet wurde das Orchester 2021 und hatte sein Debüt auf dem XXV. Internationalen Jazz Festival in Vinnytsia. Danach folgte eine Konzertreise durch die gesamte Ukraine. Mit dem russischen Angriffskrieg endeten zunächst alle Pläne und Träume der jungen Musiker, bis sie schließlich in die Schweiz evakuiert wurden.

Das bunt gemischte Programm, mit dem das All-Ukrainische Jugend Jazz-Orchester die Zuhörer erfreute, bot neben Jazz-Standards wie „Blue Skies“, „Fly Me To The Moon“ oder „Watermelon Man“ auch ukrainische Stücke. Besonders hervorzuheben ist die sehr einfühlsame Jazz-Variation über die Hymne des Landes, mit der das Konzert eröffnet wurde. Auch ein Potpourri ukrainischer Lieder und ein Stück über Kiew – das just am Tage des Konzertes wieder von eine schweren Bombenangriff getroffen wurde – fehlten nicht.



Als Zugabe wurde schließlich nochmals ein ukrainisches Stück und das deutsche Volkslied „Auf der schwäbsche Eisenbahne“ interpretiert. Großer Applaus des Publikums und Standing Ovations waren der Lohn für die jungen Musiker.



Auch einige Überraschungen wurden an dem Tag verteilt. So erhielten Martin Pape und seine Bürgermeisterkollegen, die die Hilfsinitiative im Landkreis koordinieren (wir berichteten), Teehaferl aus der Ukraine. Tultschyns Bürgermeister Valery Vesnyanyy durfte sich über ein weiteres Feuerwehrfahrzeug freuen, das Martin Pape aus der Gemeinde Kinsau (Landkreis Landsberg) organisiert hatte. Mit dem drehte der Bürgermeister dann auch gleich noch eine Runde ums Rathaus, bevor man sich zum Ausklang des Tages mit Musik im Biergarten der Klosterwirtschaft traf.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.