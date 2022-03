Junger Randalierer in der Weilheimer Innenstadt unterwegs

Der 19-Jährige konnte im Bereich Unterer Graben und Lohgasse durch Streifen der Polizei Weilheim und der unterstützenden Bundespolizei angetroffen und gestellt werden. © Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Weilheim - Ein junger Weilheimer trieb laut Polizei heute Nacht sein Unwesen in der Weilheimer Innenstadt. Gegen 2 Uhr kamen die ersten Meldungen bei der Polizei Weilheim an, dass in der Pöltner Straße über den Marienplatz in Richtung Musikschule ein Randalierer unterwegs sei.

So wurden unter anderem am Stadttheater Zaunsegmente herausgerissen und auf die Straße geworfen. Es folgten weitere Mitteilungen über herausgehobene Gullideckel im Bereich des Mittleren Graben. Schlussendlich konnte der 19-Jährige gegen 3 Uhr im Bereich Unterer Graben und Lohgasse durch Streifen der Polizei Weilheim und der unterstützenden Bundespolizei angetroffen und gestellt werden. Daraufhin warf er sich mitten auf die Fahrbahn und schlug seinen Kopf mehrfach auf den Asphalt. Dies konnte im Anschluss durch die Beamten unterbunden werden, aber nun äußerte der junge Mann Suizidgedanken. Aufgrund dieser Ausnahmesituation musste er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vermutlich sind bei der Polizei Weilheim noch nicht alle Schäden, die durch den Weilheimer angerichtet wurden, bekannt. Wer also in den genannten Bereichen Schäden an seinem Eigentum feststellt, wird gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/640(0) zu melden.

Von Kreisbote