Kammerorchester Weilheim: Ein Abschied und ein Ausblick

Arthur Wilm war lange Zeit beim Kammerorchester Weilheim aktiv. © Schregle

Weilheim – Nach über 30 Jahren in Weilheim zieht es Arthur Wilm nach Kempten. Damit verlässt der stellvertretende Vorsitzende des Kammerorchesters Weilheim auch seine bisherigen musikalischen Weggefährten.

Wilm wohnt seit Mitte Januar in Kempten und kann aufgrund der Entfernung nicht mehr wie gewohnt an den regelmäßigen Proben und am Vereinsleben teilnehmen. Seit 2004 war Wilm ständiges Mitglied in der Stimmgruppe der ersten Geigen und ist, von 2008 bis zuletzt, in verschiedenen Funktionen im Vorstand, als Pressewart und Verantwortlicher für digitale und soziale Medien für den Verein ehrenamtlich tätig gewesen. Erst im September vergangenen Jahres wurde er als stellvertretender Vorsitzender für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Mitte November kam die kurzfristige persönliche Entscheidung, zur Verbesserung der privaten Wohnsituation gemeinsam mit seiner Ehefrau Weilheim nach über 30 Jahren zu verlassen.



Vorsitzende Dr. Susanne Molzberger würdigte bei der jüngsten Mitgliederversammlung Wilms Verdienste und bedauerte im Namen des ganzen Orchesters den notwendig gewordenen kurzfristigen Ausstieg. Seine „stets positive, humorvoll herzliche und zupackende Arbeitsweise“ habe sich trefflich mit seinem „gekonnten Geigenspiel und seiner Musikalität“ verbunden. „Sein Weggang hinterlässt eine große Lücke.“



Im Vorstand rückt das bisherige Vorstandsmitglied Anne-Sophie Flade-Becker (Kontrabass) an Wilms Stelle und ist somit stellvertretende Vorsitzende. Johanna Davis, die in der Vergangenheit schon das Amt der Vorsitzenden innehatte, wird den Vorstand als Beisitzerin unterstützen.



Bei der Mitgliederversammlung ging es neben der Personaländerung und anderen organisatorischen Punkten, wie etwa eine neue Vereinssatzung, natürlich auch um die Musik. Florian Appel als musikalischer Leiter gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. Er betonte, dass ihm Vernetzung und Austausch innerhalb der regionalen Musikszene sehr am Herzen liege. Vertrauensvoller Austausch und die Zusammenarbeit des Kammerorchesters mit zum Beispiel der Musikschule, den Grund- und weiterführenden Schulen sowie anderer künstlerischer Institutionen will er gerne verbreitern und vertiefen. Die in der alten und neuen Satzung verankerte Förderung junger Künstler und Instrumentalisten der Region soll auch weiterhin wichtiger Bestandteil der Arbeit sein und intensiviert werden. Ebenso soll die Integration von Bläsern weiter wachsen.



Die traditionellen Frühjahrs- und Herbstkonzerte dürfen auch 2023 nicht fehlen. Dabei soll am Konzerttag wieder ein jeweils einstündiges Programm zweimal zur Aufführung gelangen und bei freiem Eintritt alle Altersgruppen und insbesondere Familien ansprechen. Für die Herbstkonzerte sollte man sich den 12. November im Kalender anstreichen.



Im Juni werden die obligatorischen Kinderkonzerte stattfinden. Dabei werden diesmal zwei interessante Instrumente vorgestellt. Gitarre und Bandoneon, dessen Klang an den eines Akkordeons erinnert, stehen im Zentrum des Programms, das das Kammerorchester derzeit für die beiden Frühjahrskonzerte am Samstag, 6. Mai, erarbeitet. Zu hören sein werden Werke des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla und dessen erklärtem Vorbild Johann Sebastian Bach. Um mit den speziellen Spielarten des Tango vertraut zu werden, konnte die Geigerin und Tango-Expertin Susanne Hofmann gewonnen werden, die im März an der Weilheimer Musikschule auch einen Tango-Workshop leiten wird.

