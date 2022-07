Kammerorchester Weilheim gastierte bei Radom-Konzerten in Raisting

Die Skizzen des Künstlers Ulrich Hakel wurden per Beamer auf das Radom projiziert. © Privat

Raisting – Vergangenes Wochenende gastierte das Kammerorchester Weilheim bei den Radom-Konzerten, die der Raistinger Christoph Drissl veranstaltete.

Auch wenn die äußeren Bedingungen für die Musiker ungewöhnlich waren, konnte den etwa 700 musikbegeisterten Besuchern ein unvergessliches Erlebnis geboten werden.

Es war windig, dazu versuchten die umherfliegenden Junikäfer die durch Scheinwerfer für sie sehr „anziehend“ wirkenden Musiker in ihrer Konzentration zu stören. Der Wind bescherte dem am Mischpult beschäftigten Drissl so manch schwierige Aufgabe. Die Musiker hatten größten Respekt bei dem Gedanken, dass über die an ihren Instrumenten platzierten Mikrofone wirklich jeder Ton den Weg zu den Boxen und damit zum Publikum finden würde. „All diesen Widrigkeiten zum Trotz war es für alle ein großartiges Konzert“, freute sich Arthur Wilm, stellvertretender Vorstand Kammerorchester Weilheim.



Mozarts kleine Nachtmusik wurde bei den Lichtverhältnissen seinem Titel gerecht. Dann folgte mit dem Violinkonzert in d-moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy der Höhepunkt des Abends. Der Solist und am Salzburger Mozarteum Musik studierende Moritz Defregger zog alle Anwesenden in seinen Bann. Er verzauberte mit seinem Spiel die Besucher, die ihm das mit einem langanhaltenden Applaus dankten.



Für den dritten Teil des Klassikabends wartete der Dirigent und musikalische Leiter des Orchesters, Florian Appel, noch mit einer Überraschung auf. Er konnte seinen Schulfreund vom Ettaler Gymnasium Ulrich Hakel, der heute als freischaffender Künstler arbeitet, gewinnen, zur musikalischen Erzählung Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew ein paar Skizzen zu gestalten. Diese wurden während der Aufführung über die Beamer auf das Radom projiziert. So konnte das Märchen, erzählt von Clara Hagenauer und gespielt vom Kammerorchester Weilheim, um eine neue Attraktion bereichert werden.

Von Kreisbote